خالد الجندى يحذر من تصرف كارثى فى أموال الزكاة (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يمكن أن نستقبل شهر رمضان الكريم دون دفع مال الزكاة، لأنه ليس ملك الناس، بل هو ملك الفقراء والمساكين واليتامى، موضحًا أنه تبلغ قيمته 2.5%، حيث إن كان يملك أي شخص مبلغًا قدره 100 ألف جنيه، فبالتالي يجب أن يدفع الزكاة بقيمة 2500 جنيه.

وحذر الجندي، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة "دي إم سي"، من تصرف كارثي يفعله الناس في أموالهم، وهو ضم المبلغ الخاص بمال الزكاة إلى حساباتهم المالية الخاصة، مؤكدًا أنه لا يجوز استقبال شهر رمضان الكريم بمال حرام؛ لأن هذه الأموال يجب أن تذهب إلى طريقها دون أن تدخل جيوب الناس.