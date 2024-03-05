أنس بوخش يكشف لـ"صاحبة السعادة" تأثير طلاق والديه على حياته (فيديو)

في حوار خاص مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة، على قناة دي إم سي، شارك المحاور الإماراتي أنس بوخش بعض التفاصيل الشخصية عن علاقته بوالديه المنفصلين، وكيف تعامل مع هذا الوضع.

أكد أنس بوخش أنه يحترم والديه ويحبهما، لكنه لا يشعر بالصداقة مع والده، بخلاف والدته التي تعتبره صديقها الحميم.

وأضاف أنه لم يتأثر سلبا بطلاق والديه الذي حدث عندما كان في الـ 19 من عمره، لأنه كان يدرس في أمريكا وبعيدا عن المشاكل الأسرية.

وأشاد أنس بوخش، بوالدته التي لم تجعله أو إخوته يشعرون بالذنب أو العجز بسبب الطلاق، ولم تشكو من نقص المال أو الدعم، وحافظت على روحها المرحة وتفاؤلها.

وقال إن والديه لم يختلفا أمامه أو أمام إخوته، وأنهما يحترمان بعضهما رغم اختلافهما، مثلما يحترم هو والده الذي كان مشغولا بعمله.