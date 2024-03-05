الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أنس بوخش يكشف لـ"صاحبة السعادة" تأثير طلاق والديه على حياته (فيديو)

أنس بوخش
أنس بوخش

في حوار خاص مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة، على قناة دي إم سي، شارك المحاور الإماراتي أنس بوخش بعض التفاصيل الشخصية عن علاقته بوالديه المنفصلين، وكيف تعامل مع هذا الوضع.

أكد أنس بوخش أنه يحترم والديه ويحبهما، لكنه لا يشعر بالصداقة مع والده، بخلاف والدته التي تعتبره صديقها الحميم.

 وأضاف أنه لم يتأثر سلبا بطلاق والديه الذي حدث عندما كان في الـ 19 من عمره، لأنه كان يدرس في أمريكا وبعيدا عن المشاكل الأسرية.

وأشاد أنس بوخش، بوالدته التي لم تجعله أو إخوته يشعرون بالذنب أو العجز بسبب الطلاق، ولم تشكو من نقص المال أو الدعم، وحافظت على روحها المرحة وتفاؤلها.

 وقال إن والديه لم يختلفا أمامه أو أمام إخوته، وأنهما يحترمان بعضهما رغم اختلافهما، مثلما يحترم هو والده الذي كان مشغولا بعمله.

صاحبة السعادة إسعاد يونس أنس بوخش المحاور الإماراتي المحاور الإماراتي أنس بوخش أمريكا الطلاق

الأكثر قراءة

عاجل.. تاجر يكشف مفاجأة عن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

عاجل| لديهما 5 أولاد.. حقيقة زفاف رونالدو وجورجينا غدا بالرياض

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

فاقت من الغيبوبة.. تطور مفاجئ فى حالة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

حبيبة ونيرة.. تطورات مثيرة في حادثي فتاة الشروق وطالبة العريش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول بحكومة الاحتلال: "جانتس لا يمثل" إسرائيل فى زيارة الولايات المتحدة

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟