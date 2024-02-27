الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد فهمى يكشف لـ"صاحبة السعادة" أصعب مشهد تمثيلى فى "بين السطور"

أحمد فهمي
أحمد فهمي

حكى الفنان أحمد فهمي، عن دوره في مسلسل "بين السطور" الذي نال إعجاب الجمهور في الأيام القليلة الماضية.

وقال فهمي، في لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة دي إم سي، إن شخصية حاتم التي جسدها في المسلسل كانت مختلفة عن النسخة الكورية الأصلية، فهي تظهر تطورًا وتغييرًا في سلوكها ومشاعرها خلال الأحداث، وقال إنهم قاموا بتعديل الشخصية لتناسب الذوق العربي ولتكون أكثر واقعية ومقنعة.

وأضاف أن شخصية حاتم كانت تعيش في حالة من السلبية واليأس، وأنها كانت ترى في شخصية هند التي تلعبها صبا مبارك نقطة ضعفها الوحيدة وسبب معاناتها، كما تحدث عن أن أصعب مشهد تمثيلي له في المسلسل كان عندما علم بأن هند حامل منه، وقال إنه لم يخطط للبكاء في المشهد ولكنه لم يتمالك نفسه من شدة الحزن والألم، وأنه بكى حتى بعد انتهاء التصوير.

وأعرب فهمي، عن سعادته بتقديم شخصية حاتم وأنه يحبها رغم سلبيتها ومشاكلها، وقال إنه يرى فيها إنسانا مضطربًا ومحتاجًا للحب والرحمة، مشيرًا إلى أنه واجه تحديًا كبيرًا في تجسيد هذه الشخصية المميزة والمليئة بالتفاصيل.

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