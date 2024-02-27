صبا مبارك تكشف سر نحافتها لـ"صاحبة السعادة" (فيديو)

كشفت الفنانة صبا مبارك، عن سر رشاقتها خلال دورها في مسلسل "بين السطور"، والذي أثار جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الكثير من جمهور الفنانة عن السر الذي جعلها تظهر بهذا "اللوك" الجديد.

وأوضحت مبارك، خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنها تتبع نظام "الصيام المتقطع"، مشيرة إلى أنها تأكل كافة أنواع الأطعمة بكميات محدودة وفي أوقات معينة.

ونوهت "مبارك" إلى أنها من الشخصيات المحبة لتناول الأطعمة منذ صغرها، خاصة الحلويات بكافة أنواعها، قائلة: "أنا بحب الأكل من صغري، بسبوسة وكنافة وحلويات بكل أنواعها".

وعلقت الفنانة إسعاد يونس، على دور الفنانة صبا مبارك في مسلسل "بين السطور"، قائلة: "أنا كرهتك بسب دورك في المسلسل".