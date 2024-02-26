الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

"بين السطور".. صبا مبارك تعترف لزوجها بعلاقتها مع حبيبها السابق

صبا مبارك
صبا مبارك

في مواجهة ساخنة، أثناء التحقيق معها، تضطر صبا مبارك (هند سالم) للاعتراف لأول مرة بما كان بينها وبين حبيبها السابق جمال (محمد علاء)، أمام زوجها حاتم (أحمد فهمي)، حيث يحضر التحقيق معها كمحامي عنها في قضية اتهامها بقتل جمال، وهذا ضمن أحداث مسلسل الإثارة والغموض بين السطور الذي يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة شاهد، ويُعرض أيضاً على قنوات أون تي في و ON drama. 

تفاصيل الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور لصبا مبارك 

يأتي هذا بعد أن اقتحمت قوات الشرطة ستوديو البث المباشر لتلقي القبض على الإعلامية هند سالم (صبا مبارك) قبل ثوان من تقديمها لبرنامجها على الهواء مباشرة، وذلك بعد أن عثروا على دليل جديد لإدانتها في مقتل جمال عبد الكريم الشهير بجيمي أندرسون (محمد علاء)، والمتمثل في تهديدها له بالقتل موثقاً بالصوت والصورة.

وفي مشهد يحقق لمتابعي المسلسل حالة من الارتياح، تشفي غليل الكثيرين، عبرت هند سالم (صبا مبارك) عن غضب كان مكتوماً لوقت طويل منذ ظهور جمال، حبيبها القديم، في حياتها مرة أخرى، لتصرخ في وجهه رافضة تهديداته المستمرة لها، بصور كان قد التقطها لهما سوياً دون علمها، وتخبره بأنها لا تخاف منه وأنها ستنتقم لنفسها إذا ما استمر في تهديداته، ليطرح عليها سؤالاً "هتعملي إيه يعني؟ هتقتليني؟"، فتجيبه بكل ثقة "أه يا جمال هاقتلك".

أبطال مسلسل بين السطور 

“بين السطور” هو النسخة المصرية للمسلسل الكوري Misty، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، و من  إخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، و دنيا المصرى.

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