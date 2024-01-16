الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صبا مبارك كلمة السر بين جامايكا وأحمد فهمي في الإعلان الرسمي لـ"بين السطور"

الفنانة صبا مبارك
الفنانة صبا مبارك

تتصدر  النجمة صبا مبارك الإعلان الرسمي لمسلسل بين السطور، ليمثل ظهورها كلمة السر بين جامايكا (محمد علاء) وأحمد فهمي، ويثير التساؤلات حول الدور الذي تلعبه في حياة كل منهما، وهو ما ستكشف عنه أحداث المسلسل المقرر عرضه على قنوات أون ابتداءً من 28 يناير الجاري.

ما بين قوة وثقة بالنفس وضعف وبكاء وشعور بالهزيمة والخيانة، تجسد صبا مبارك الكثير من التناقضات في الإعلان الرسمي لمسلسل بين السطور، والذي تدور أحداثه حول هند سالم (صبا مبارك)، الإعلامية الشهيرة، التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة، والمسلسل هو النسخة المصرية للمسلسل الكوري “Misty"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

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 تنتظر صبا مبارك العرض الخاص لفيلم أنف وثلاث عيون

وفي السينما، تنتظر صبا مبارك العرض الخاص لفيلم أنف وثلاث عيون يوم 31 يناير الجاري قبل عرضه في بداية فبراير القادم.

وتتشارك صبا في بطولته مع النجم ظافر العابدين وسلمى أبو ضيف، ويتناول الفيلم قصة جراح تجميلي يقع في غرام شابة تصغره بعشرين عاما، فيستعين بطبيبة نفسية للتخلص من تلك العلاقة، والفيلم عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتأليف وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس.

 

العرض الخاص لفيلم أنف وثلاث عيون النجمة صبا مبارك جامايكا محمد علاء مسلسل بين السطور بين السطور

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