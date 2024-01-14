نجلاء الحديني: صناع العمل يراهنون على ارتباط الجمهور بشخصيات مسلسل "بين السطور"

قالت الكاتبة والسيناريست نجلاء الحديني، مؤلفة مسلسل "بين السطور"، إن فكرة الأخذ عن أعمال أجنبية ليست مجرد نقل كامل للعمل كماهو، ويتم العمل عليها وتغييرها بشكل كبير لتصبح مختلفة عن النسخة المأخوذة عنه، وحتي تصبح مناسبة بشكل أكبر للمجتمع المصري، ونحن راهنا على ارتباط الجمهور بالشخصيات في المسلسل والمشاعر والعلاقات القائمة داخل المسلسل".

العمل على المسلسل كان مختلف ومعالجة القصة أيضا مختلفة

وتابعت الحديني في تصريحات خاصة لـ "الدستور" قائلًة، "إذا فكرنا فقط وانشغلنا بفكرة مقارنة الجمهور بالنسخة المأخوذ عنها المسلسل لن نعمل ولن يتم العمل على أي نسخة، ولكن العمل على المسلسل كان مختلف ومعالجة القصة أيضا مختلفة وهذا لن يضعنا في مقارنة مع النسخة الكورية المأخوذ عنه القصة، خاصة عندما يندمج المشاهد مع الشخصيات ويتفاعل مع الأحداث سيجدها اقرب للواقع المصري وليس الأجنبي أو الكوري، وهي طرق مختلفة لتقديم الدراما".

وأضافت: "أخذنا وقتا طويلا في كتابة شخصيات وأحداث المسلسل،وذلك بسبب رغبتنا في كتابة تفاصيل دون سرعة أو سربعة في العمل، وحتي يكون الفنانين القائمين على العمل على دراية تامة بالشخصيات التي سيجسدونها خاصة أن أحداث العمل بها عدد من الأزمنة المختلفة، وتركيبة المسلسل نفسها معقدة".

شخصيات المسلسل أقرب للواقع

وأكدت أن شخصيات المسلسل أقرب للواقع وسيشعر المشاهد بأنه تعامل معها سابقا وهذا الأمر مقصود مننا كزرشة عمل وذلك حتي يرتبط المشاهد ذهنيا مع الشخصيات ويظل منجذب لها.

وعن سبب تسمية المسلسل بـ"بين السطور"، قالت: "ليس كل ما يبدو على الشخص هو الحقيقة، وفيه حاجات تانية تعبر عما نشعر به وعن مشاعرنا أكثر فهناك بعض الأشياء التي تحدث وتعبر عن مشاعرنا بين السطور ولا يمكن التعبير عنها بشكل مباشر. هذا سيحدث مع أبطال العمل".

وعن عرض المسلسل عبر قناة أون تي في، قالت: "عرض المسلسل على اكبر قناة من قنوات للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سيساعد في تحقق الانتشار بشكل أكبر خاصةً أن القناة لها قاعدة جماهيرية عريضة".

مسلسل بين السطور هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

يجدر الإشارة إلى أنه والمسلسل هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.