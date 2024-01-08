من بطولتها.. النجمة صبا مبارك تتورط في قضية كبيرة في بين السطور

تعيش النجمة صبا مبارك نشاطًا فنيًا ملحوظًا على مستوى الأعمال التلفزيونية والسينمائية إذ تنتظر عرض مسلسل الدراما والتشويق بين السطور يوم 25 يناير الحالي على قنوات أون تي في، إحدي شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأيضًا من خلال فيلم أنف وثلاث عيون المنتظر طرحه قريبًا بدور العرض المصرية والعربية بعد أن شهد عرضه الأول بالدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر.

يٌجدر الإشارة إلى إنه تدور أحداث مسلسل بين السطور حول هند سالم (صبا مبارك)، الإعلامية الشهيرة، التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة، والمسلسل هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

ومؤخرًا تشارك النجمة صبا مبارك في بطولة فيلم أنف وثلاث عيون مع النجم ظافر العابدين وسلمى أبو ضيف، ويتناول الفيلم قصة جراح تجميلي يقع في غرام شابة تصغره بعشرين عام، فيستعين بطبيبة نفسية للتخلص من تلك العلاقة، والفيلم من تأليف وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس.

وكان آخر أعمال أحمد فهمي حكاية «الفريدو» مكونة من 10 حلقات، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وردود أفعال قوية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد الجمهور بأداء أحمد فهمي وتأثر الجمهور مع الحكاية.

والمسلسل مأخوذ عن كتاب «55 مشكلة حب» للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، أمير شاهين وغيرهم.