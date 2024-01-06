قبل عرضها.. تفاصيل أحدات مسلسل حالة خاصة الحلقات 3 و4 ومواعيد عرضه

حظى مسلسل حالة خاصة بالكثير من الإشادات منذ بداية عرضه يوم الأربعاء الماضي، عبر المنصة الرقمية watch it، وهو يعد البطولة الأولى المطلقة التي يخوضها الفنان طه دسوقي في عالم الدراما، رفقة الفنانة غادة عادل، وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.

ويبحث الكثيرون من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عبر المنصة الأكثر شهرة "جوجل"، عن تفاصيل الأحداث الجديدة المقرر عرضها في الحلقة الـ 3 و4 من مسلسل "حالة خاصة"، والمقرر عرضها يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الـ 12 صباحًا، لتكون متاحة عبر المنصة الرقمية watch it.

تفاصيل أحداث مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ 3و4

ومن المقرر خلال أحداث مسلسل حالة خاصة في الحلقة الـ 3 و4 أن يحصل "نديم أحمد أبو سريع"، الذي يلعب دوره الفنان طه دسوقي، وهو شخص مصاب بالتوحد، على عدد من القضايا الجديدة في مكتب المحاماة الخاص بأماني النجار التي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عادل، بعد استيلاء "عز" الذي يلعب دوره الفنان حسن أبو الروس علي حل القضية الأولى منه.

وبذكاء "نديم" المعتاد منذ ظهوره في الحلقة الأولى والثانية، في حل القضايا كما حدث في القضية التي ساعد "أماني" فيها، وهذا بعد فشل جميع المحامين في المكتب لحل القضية، وهذا أهلّه إلى انضمامه للمحامين الجدد بعد رفض أماني المستمر لتعيينه.

وفي الحلقات الجديدة من مسلسل حالة خاصة سيتمكن نديم من خلال مساعدة رام الله، التي تلعب دورها الفنانة هاجر سراج، في حل عدد من القضايا والحصول على حقه من الآخرين، وألا يسمح للآخرين بالتعدي عليه بأي شكل من الأشكال.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكوّن من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى الذي يجسد شخصية “نديم أحمد أبو سريع”، غادة عادل التي تلعب شخصية أماني النجار، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.