السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل عرضها.. تفاصيل أحدات مسلسل حالة خاصة الحلقات 3 و4 ومواعيد عرضه

مسلسل حالة خاصة
مسلسل حالة خاصة

حظى مسلسل حالة خاصة بالكثير من الإشادات منذ بداية عرضه يوم الأربعاء الماضي، عبر المنصة الرقمية watch it، وهو يعد البطولة الأولى المطلقة التي يخوضها الفنان طه دسوقي في عالم الدراما، رفقة الفنانة غادة عادل، وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.

ويبحث الكثيرون من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عبر المنصة الأكثر شهرة "جوجل"، عن تفاصيل الأحداث الجديدة المقرر عرضها في الحلقة الـ 3 و4 من مسلسل "حالة خاصة"، والمقرر عرضها يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الـ 12 صباحًا، لتكون متاحة عبر المنصة الرقمية watch it.

 

تفاصيل أحداث مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ 3و4 

ومن المقرر خلال أحداث مسلسل حالة خاصة في الحلقة الـ 3 و4 أن يحصل "نديم أحمد أبو سريع"، الذي يلعب دوره الفنان طه دسوقي، وهو شخص مصاب بالتوحد، على عدد من القضايا الجديدة في مكتب المحاماة الخاص بأماني النجار التي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عادل، بعد استيلاء "عز" الذي يلعب دوره الفنان حسن أبو الروس علي حل القضية الأولى منه.

وبذكاء "نديم" المعتاد منذ ظهوره في الحلقة الأولى والثانية، في حل القضايا كما حدث في القضية التي ساعد "أماني" فيها، وهذا بعد فشل جميع المحامين في المكتب لحل القضية، وهذا أهلّه إلى انضمامه للمحامين الجدد بعد رفض أماني المستمر لتعيينه.

وفي الحلقات الجديدة من مسلسل حالة خاصة سيتمكن نديم من خلال مساعدة رام الله، التي تلعب دورها الفنانة هاجر سراج، في حل عدد من القضايا والحصول على حقه من الآخرين، وألا يسمح للآخرين بالتعدي عليه بأي شكل من الأشكال.

طه دسوقى لـ"الدستور": مصابو التوحد ساعدونى فى شخصيتى بمسلسل "حالة خاصة"

العلاقة بين أحمد أمين وتلاميذه تظهر فى "حالة خاصة" و"على باب العمارة"

والدة أحد الأطفال المصابين بالتوحد لـ"الدستور": طه دسوقى جسد الحركات بدقة كبيرة فى "حالة خاصة"

 

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكوّن من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى الذي يجسد شخصية “نديم أحمد أبو سريع”، غادة عادل التي تلعب شخصية أماني النجار، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

مسلسل حالة خاصة حالة خاصة تفاصيل الحلقة الـ 3 و4 قبل عرضها مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة أعمال watch it

مواد متعلقة

طه دسوقى لـ"الدستور": مصابو التوحد ساعدونى فى شخصيتى بمسلسل "حالة خاصة"

العلاقة بين أحمد أمين وتلاميذه تظهر فى "حالة خاصة" و"على باب العمارة"

بعد نجاح أول حلقتين.. موعد عرض مسلسل حالة خاصة عبر watch it

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

إخوان كاذبون.. تفنيد رواية الإرهابية حول قانون بيع الأراضى الصحراوية للأجانب

تعميق التصنيع المحلى لتعزيز الاكتفاء الذاتى ومواجهة التضخم

أول تعليق من محمد رمضان على تقبيل إحدى المعجبات له: “مقدرش أمنعها”

إحالة الفنان هانى شاكر للمحاكمة لاتهامه بإزعاج النائب أحمد دياب

4 سفراء يتحدثون لـ«الدستور»: أوقفوا إطلاق النار فى غزة الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة