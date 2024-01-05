الجمعة 05 يناير 2024
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فن

والدة أحد الأطفال المصابين بالتوحد لـ"الدستور": طه دسوقى جسد الحركات بدقة كبيرة فى "حالة خاصة"

طه دسوقي والطفل طارق
طه دسوقي والطفل طارق

أشعلت الحلقتين الأولى والثانية من مسلسل “حالة خاصة” بطولة الفنان طه دسوقي، والذي يخوض البطولة المطلقة الأولى له، عبر المنصة الرقمية"watch it"، وتشاركه البطولة الفنانة غادة عادل، والفنان حسن أبو الرووس، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار وموسيقى تصويرية هاني شنودة، منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك بسبب الموضوع الهام الذي يتحدث عنه وهو “التوحد”.

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وموقع البحث الأكثر شهرة “جوجل”، بسبب دقة الموضوع الذي يتحدث عنه أبطال وصنّاع مسلسل “حالة خاصة” الذي يعرض عبر المنصة الرقمية watch it، وقدرة الفنان طه دسوقي، على تقديم شخصية نديم، والذي ظهر جليًا في الحلقتين الأولى والثانية.

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وأشادت أماني إبراهيم، والدة أحد الأطفال المصابين بالتوحد، ويدعى “طارق” وهو يبلغ من العمر 5 سنوات، بقدرة الفنان الشاب طه دسوقي، على تجسد شخصية الشاب المصاب بالتوحد، وذلك من خلال التفاصيل التي أظهرها في حركة العينين التي ينظر فيها في الفراغ، والاضطرابات -التهاب في الدماغ- التي تحدث له عند سماع صوت مرتفع.

وسردت إبراهيم في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "طه دسوقي تمكن من أداء الشخصية بشكل جيد جدًا، واضطرابات ردود الأفعال مع الناس، وهذا ما يسمي من اضطرابات التواصل وغيرها من الدلالات التي جسدها في العمل الفني إلى الآن".

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وأشادت بأول حلقتين من "حالة خاصة"، حيث إنها تفهمت القضية التي يتحدث عنها العمل الفني بمجرد رؤيتها للمشاهد الأولى، قائلًة: "أول ما شوفت المسلسل وعلى الرغم من إني لا أعلم عمّا يتحدث إلا أنني فهمت وجلست أبكي بشدة حيث أنني رأيت شخصية نديم هي ابني في الكِبر".

تفاصيل الحلقة الثانية لمسلسل "حالة خاصة" لـ طه دسوقي

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أبطال مسلسل حالة خاصة 

يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل حالة خاصة هو أحدث إنتاجات watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

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