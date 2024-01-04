طه دسوقى لـ"الدستور": شخصيتى فى "حالة خاصة" جديدة ومختلفة.. وأحمد أمين أستاذى

حققت الحلقتان الأولى والثانية من مسلسل "حالة خاصة" نجاحًا كبيرًا، حيث تصدرت محركات البحث الأكثر شهرة جوجل.

المسلسل من بطولة الفنان طه دسوقي، وهي البطولة الأولى المطلقة له بمشاركة النجمة غادة عادل، وهاجر سراج وحسن أبوالرووس، وعدد كبير من نجوم الفن.

مسلسل "حالة خاصة" بطولة طه دسوقي

وتحدث الفنان طه دسوقي، عن شخصية نديم، التي يقدمها ضمن أحداث المسلسل، ويظهر من خلالها كشخص يعاني من مرض التوحد، وترحل أمه وتتركه يواجه العالم وحيدًا، ويظل يسعى نديم لأن يحقق أمنية أمه التي لطالما تمنت أن يصبح محاميًا شهيرًا وهي على فراش الموت.

وقال دسوقي لـ"الدستور": "ما حمسني لخوض التجربة في مسلسل حالة خاصة هو الشخصية الجديدة والمختلفة والتي تتحدث عن أحد الأمراض التي كان لا بد من إلقاء الضوء عليها، وهي شخصية بعيدة عن الكوميديا التي جسدتها في الكثير من الأعمال الفنية السابقة".

وتمني دسوقي، أن تنال الشخصية إعجاب الجمهور، وأن يوفق في تجسيدها بالشكل الصحيح، موجهًا رسالة إلى الفنان أحمد أمين الذي ظهر معه في الحلقات الأولى من مسلسل "حالة خاصة" قائلًا: "هو أستاذي وحقيقي كنت سعيد بوجوده ومشاركته ليّا أول بطولاتي".

وعن تعاونه مع الفنانة غادة عادل للمرة الأولى، وصفها الفنان طه دسوقي بـ"الجميلة"، متابعًا: "حقيقي كنت مبسوط جدًا بالشغل معاها وكلنا كنّا بنساعد بعض في الكواليس وتجربة ممتعة أتمنى أن الجمهور يكون مبسوط بيها".

وتحدث عن فكرة الاهتمام بوجود أعمال تتحدث عن ذوي الهمم، قائلًا: "كانت فكرة جيدة جدًا من منصة watch it الرقمية في إنها تتكلم عن ذوي الهمم وتلقي الضوء على مرض التوحد من خلال عمل فني، حقيقي كل الاحترام لهذه المنصة التي دائمًا تبحث عن الجديد والمختلف في عالم الدراما من خلال الأعمال الفنية التي تقدّمها للجمهور".

أبطال العمل الفني "حالة خاصة"

جدير بالذكر أن مسلسل "حالة خاصة" هو البطولة المطلقة الأولى للفنان الشاب طه دسوقي، وذلك بمشاركة الفنانة غادة عادل، وكان العرض الأول له هو يوم الأربعاء الماضي، الذي وافق الـ3 من شهر يناير الجاري، وهو من بطولة حسن أبوالروس، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبدالعزيز النجار.