الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

غادة عادل تكشف لـ"الدستور" تفاصيل شخصيتها فى "حالة خاصة"

الفنانة غادة عادل
الفنانة غادة عادل

عادت الفنانة غادة عادل، إلى أروقة المحاكم من جديد من خلال شخصية "أماني النجار" في مسلسل "حالة خاصة"، وذلك بعد مرور حوالي 7 سنوات، على شخصية المحامية "نهى رشاد" في مسلسل الميزان، الذي خاص السباق الرمضاني 2016، وهو الأمر الذي لفت أنظار الجمهور بقوة.

غادة عادل تكشف تفاصيل دورها في حالة خاصة

قالت الفنانة غادة عادل، إن هناك فارقًا بين شخصية "نهي"، وشخصية "أماني" وهو ما جعلها تقبل الدور والشخصية على الفور دون تردد، وما حمسها في مسلسل حالة خاصة أيضًا هو الاهتمام بقضية من قضايا ذوي الهمم والتي يتحدث عنها العمل الفني الذي يعرض عبر المنصة الرقمية watch it وهي "التوحد"، بجانب قوة الشخصية التي تجسدها.

وأضاف "عادل" في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن "أماني شخصية مستقلة بنفسها، صاحبة مكتب كبير، واسمها كبير في المحاماة، هي شخصية جد جدًا ورزينة، وهي بتغطي على المشاكل؛ من خلال شغلها، عكس شخصية نهي المنكسرة والضعيفة بعض الشيء".

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وتابعت "مسلسل حالة خاصة يتحدث عن التوحد، وهذا أمر إيجابي للغاية، أي حالة من الحالات الخاصة، سواء التوحد أو غيره، هؤلاء بني آدمين، لازم المجتمع يبص للمهارات التي يتميزون بها، ومبسوطة إن المنصة الرقمية أنتجت مسلسلا يتحدث عن هذا، لأن هذا يجب أن يكون لفت نظر إلى لكل الحالات الخاصة بكل أنواعها وهذه التجربة من أحلى التجارب".

وعن تعاونها الأول مع الفنان طه دسوقي، قالت: إن "طه عامل دور صعب جدًا، وكنّا كلنا بننبهر بشغل طه وطريقة تجسيده الشخصية، وكلهم مركزين في شغلهم وحقيقي انبهرت واتبسطت بالشغل معاهم".

أبطال مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة بطولة الفنان طه دسوقي والفنانة غادة عادل والفنان أحمد طارق والفنان حسن أبوالروس والفنانة وئام مجدي والفنان أحمد الأزعر والفنان على السباعي والفنانة لينا إيهاب وآدم وهدان وآدم النحاس، والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وموسيقى تصويرية هاني شنودة.

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