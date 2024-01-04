الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل حالة خاصة.. تفاصيل العرض الأول وقصته وأبطاله

حالة خاصة
حالة خاصة

ردود أفعال إيجابية للغاية حققها مسلسل “حالة خاصة”، والذي انطلق عرضه على منصة واتش ات خلال الساعات القليلة الماضية، حيث لاقى العمل نجاح كبير خاصة مع التحول الذي يشهده بطل العمل طه الدسوقي بتغيير جلده من الكوميدي إلى الدراما معتمدا على القصة وطريقة التمثيل التي كانت لشخص يعاني من التوحد.

مسلسل حالة خاصة.. تفاصيل العرض الأول وقصته وأبطاله

العمل تصدر مؤشرات البحث في جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما شاهده عدد كبير من رواد المنصة، التي تقدم شكلا جديدا لعالم الدراما المصرية، خاصة وانها تعتمد خلال العمل على فنان كوميدي يظهر بطابع مغاير تماما عما شاهده الجمهور من قبل.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة

العمل يعرض بشكل حصري على منصة واتش ات بواقع حلقتين كل أربعاء في تمام الساعة 12 صباحا، عبر منصة “Watch it”، وقد تم عرض حلقتين منه مساء امس ولاقوا ردود افعال طيبة للغاية.

قصة مسلسل حالة خاصة

يتناول مسلسل حالة خاصة قصة نديم ابو سريع الفتى الذي فقد والدته في مقتبل حياته، ليدرس الحقوق ويتفوق ويصبح الأول على دفعته على الرغم من معاناته من التوحد، ليعافر في الحياة العملية ويدخل في صراع مع المحيطين به بسبب مرضه، الإ انه يحاول التفوق والوصول لاعلى المراتب في حياته العملية، ليقابل العديد من التحديات التي تجعله يدخل في نزاع مع الكثيرين ويتفوق فيه بفضل ذكاءه اللامحدود الذي جعله واحد من افضل المحامين في مصر والعالم العربي في فترة قصيرة.

مسلسل "حالة خاصة" يتصدر الأكثر مشاهدة على منصة WATCH IT

"حالة خاصة" على منصة “Watch it”.. مواعيد العرض


أبطال مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة، يضم عدد كبير من الفنانين الشباب والنجوم أبرزهم: الفنان طه دسوقي والفنانة غادة عادل، أحمد طارق، والفنانة هاجر السراج، والفنان حسن أبو الروس، المسلسل من إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج شركة تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

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