الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل "حالة خاصة" يتصدر الأكثر مشاهدة على منصة WATCH IT

حالة خاصة
حالة خاصة

حقق مسلسل “حالة خاصة” بطولة الفنان الشاب طه دسوقي وعدد من النجوم نجاحا كبيرا خلال الساعات الأولى لإطلاق أول حلقتين منه عبر المنصة للجمهور بعد حملة ترويجية استمرت أيام عبر فيها الجمهور عن انتظارهم للعمل الجديد، والعمل أحدث أعمال منصة watch it الأصلية.

مسلسل حالة خاصة بطولة طه دسوقي

المسلسل الجديد تصدر خلال الساعات الأولى قائمة الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT الرقمية الأكثر انتشارا خلال الفترة الماضية ليقدم نجاحا جديدا يضاف إلى قائمة نجاحات المنصة خلال الفترة الماضية من خلال مجموعة من البطولات التي تصدى لها عدد من الشباب، مثل مسلسل بالطو بطولة الفنان عصام عمر ومريم الجندي ومسلسل على باب العمارة بطولة الفنان حاتم صلاح والفنانة آية سماحة.

"حالة خاصة" على منصة “Watch it”.. مواعيد العرض

 

 

مواعيد عرض مسلسل "حالة خاصة" عبر watch it.. وأبطال العمل

مواعيد مسلسل “حالة خاصة”

وخلال الساعات الماضية زاد معدل البحث بشكل كبير على مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة بطولة طه دسوقي، وتوفر المنصة لجمهورها حلقتين كل يوم أربعاء بداية من الثانية عشرة منتصف الليل لتقدم المسلسل عبر 5 أسابيع.

قصة مسلسل “حالة خاصة”

يقدم مسلسل حالة خاصة تجربة مميزة ومختلفة لمناقشة الإصابة بالتوحيد وكيف يؤثر التعامل بين الأصحاء والمثابين وكيف يمكن اكتشاف قدرات مذهلة لتلك الشريحة من خلال قصة الشاب نديم خريج كلية الحقوق الذي  يرفض التعيين كمعيد ويذهب إلى مكتب أماني النجار أشهر محامية ويبدأ قصة جديدة مليئة بالإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل “حالة خاصة”

يشارك في بطولة مسلسل "حالة خاصة" عدد كبير من النجوم الذي  يشاركون مع الفنان طه دسوقى، منهم الفنانة غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

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