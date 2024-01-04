"حالة خاصة" على منصة “Watch it”.. مواعيد العرض

عرضت أولى حلقات مسلسل "حالة خاصة"، طولة النجمة غادة عادل، وطه الدسوقي، عبر منصة “Watch it”.

ويحاول نديم "طه الدسوقى"، في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل " حالة خاصة "، أن يعمل في مكتب المحاماة الخاص بغادة عادل، بينما يحاول أيضًا أن يكسب مليون جنيه، لتسديد ديون مكتبة الأصدقاء ويدير المكتبة عم جميل صديق نديم ومثل والده "نبيل على ماهر".



مواعيد عرض مسلسل "حالة خاصة"

ويبحث الجمهور، عن مواعيد عرض مسلسل "حالة خاصة"، للفنان طه دسوقي والنجمة غادة عادل.

ومن المقرر عرض الحلقات أسبوعيا بواقع حلقتين كل أربعاء في تمام الساعة 12 صباحا، عبر منصة “Watch it”.



معلومات عن مسلسل "حالة خاصة"

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

وقدمت "watch it" الأصلية، العديد من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.