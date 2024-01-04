الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"حالة خاصة" على منصة “Watch it”.. مواعيد العرض

مسلسل حالة خاصة
مسلسل حالة خاصة

عرضت أولى حلقات مسلسل "حالة خاصة"، طولة النجمة غادة عادل، وطه الدسوقي، عبر منصة “Watch it”.

ويحاول نديم "طه الدسوقى"، في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل " حالة خاصة "، أن يعمل في مكتب المحاماة الخاص بغادة عادل، بينما يحاول أيضًا أن يكسب مليون جنيه، لتسديد ديون مكتبة الأصدقاء ويدير المكتبة عم جميل صديق نديم ومثل والده  "نبيل على ماهر".


مواعيد عرض مسلسل "حالة خاصة"

ويبحث الجمهور، عن مواعيد عرض مسلسل "حالة خاصة"، للفنان طه دسوقي والنجمة غادة عادل.

ومن المقرر عرض الحلقات أسبوعيا بواقع حلقتين كل أربعاء في تمام الساعة 12 صباحا، عبر منصة “Watch it”.


معلومات عن مسلسل "حالة خاصة"

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من  بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

وقدمت  "watch it" الأصلية، العديد من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.

الأكثر قراءة

عاجل.. مجلس الأمن القومى الأمريكى: بايدن ناقش خيارات التعامل مع الحوثيين

متحدث "الوزراء" يكشف سبب ارتفاع الأسعار مع بداية 2024

مكافأة إنتاج وأجر إضافى.. إجراءات شركات قطاع البترول خلال عيد الميلاد

"التعليم" تكشف حقيقة انتشار الجديرى المائى فى المدارس

كولر يرفض رحيل ثنائى الأهلى فى صفقة عمر كمال عبدالواحد

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة