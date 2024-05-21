5 آلاف دولار.. شروط حيازة العملات الأجنبية بمطار القاهرة الدولي

بعد ضبط مصمم الأزياء إسلام سعد بـ مطار القاهرة وبحوزته 55 ألف دولار نرصده في قانون تداول العملات الأجنبية بالمطار.

البداية كانت بالاشتباه في أموال مع مصمم الأزياء عقب تمرير حقيبته بأجهزة الفحص تمثلت في أنه خلال سفره لتركيا خالف قانون تداول النقد الأجنبي والسفر به الذي يسمح لكل مواطن بمبلغ 5 آلاف دولار فقط كحيازة وتبين أنه بحوزته 55 ألف دولار.



ووفقًا لقانون البنك المركزي هناك أموال محددة فقط للحيازة والسفر بها في مطار القاهرة وخاصة بالعملات الأجنبية التي كانت في البداية 5000 دولار وأصبحت حالًا 10 آلاف.

وجاء في نشرة شركة ميناء القاهرة الدولي لتعريف المسافرين بالأموال المسموح لهم باصطحابها أثناء سفرهم خارج البلاد، وهى 5 آلاف دولار أمريكي، ولا تزيد عن 10 آلاف دولار أمريكي شريطة الافصاح عنها، أو وصولهم عبر بوابة المطار.



ولا بد من الإفصاح عن المبالغ المالية التي بحوزتهم كشرط أساسي للسماح لهم بالعبور بالمبالغ المحددة، وحتى لا يقع تحت طاولة القانون بدعوى تهريب الأموال وتبين عدم وجود قيود على إدخال مبالغ نقدية، لكن أيضًا بشرط الإفصاح عما يجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، لأن عدم الإفصاح أو تقديم بيانات غير صحيحة يترتب عليه مسألة قانونية، وإلا ترك الأموال في مصر والسفر بدونها.



وألقى القبض بمطار القاهرة الدولي على مصمم الأزياء إسلام سعد وبحوزته 55 ألف دولار خارج البلاد، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة التي أصدرت إخلاء سبيله بكفالة 300 ألف جنيه.