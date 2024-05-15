سلطات مطار القاهرة تنهى إجراءات سفر بعثة الأهلى إلى تونس (صور)

أنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة الأهلى من خلال الصالة الخاصة رقم ٤ بمطار القاهرة الدولي، وسط تقديم التسهيلات اللازمة لراحة الجهاز الفني واللاعبين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد خاض مرانه الختامي في القاهرة عصر اليوم الأربعاء، قبل التوجه إلى مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى تونس.

بيبو توجه إلى تونس برفقة الكابتن سمير عدلي

وكان الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، قد توجه إلى تونس برفقة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري، خلال الساعات الماضية، للترتيب لاستقبال بعثة الفريق فور وصولها إلى تونس، والاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب.

ويلتقي الأهلي مع الترجي الرياضي التونسي في العاشرة مساء يوم السبت المقبل على الملعب الأوليمبي حمادي العقربي بمدينة رادس، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.