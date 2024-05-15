الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سلطات مطار القاهرة تنهى إجراءات سفر بعثة الأهلى إلى تونس (صور)

بعثة الأهلى
بعثة الأهلى

أنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة الأهلى من خلال الصالة الخاصة رقم ٤ بمطار القاهرة الدولي، وسط تقديم التسهيلات اللازمة لراحة الجهاز الفني واللاعبين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد خاض مرانه الختامي في القاهرة عصر اليوم الأربعاء، قبل التوجه إلى مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى تونس.

"جمارك مطار القاهرة" تحرر 35 محضر تهرب خلال إبريل 2024

 

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بعثة الأهلى تغادر القاهرة مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الترجى

بيبو توجه إلى تونس برفقة الكابتن سمير عدلي

وكان الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، قد توجه إلى تونس برفقة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري، خلال الساعات الماضية، للترتيب لاستقبال بعثة الفريق فور وصولها إلى تونس، والاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب.

ويلتقي الأهلي مع الترجي الرياضي التونسي في العاشرة مساء يوم السبت المقبل على الملعب الأوليمبي حمادي العقربي بمدينة رادس، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

 

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