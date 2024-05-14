مزاد علني لبيع 16 سيارة لوط بمطار القاهرة.. اعرف شروط الاشتراك

يقام اليوم الثلاثاء مزاد علني لبيع 16 سيارة لوط، ومواتير سيارات واردة من الخارج ومخزنة في ساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

شروط عامة حول مكان معانية إقامة المزاد

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية، أن كراسة الشروط الخاصة لدخول المزاد تبلغ 400 جنيه، وتباع في مقرها بالدقي، ويمكن معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد العلني اليوم الثلاثاء.

أهم شروط مزاد جمارك مطار القاهرة

يجب تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية

تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار)

يحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

يباع كل لوط على حدى وبدون عمولة.

يتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار692 لسنة 2019، وطبقًا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرطًا لدخول المزاد.

يشار إلى أن السيارات التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج هي سيارات ماركاتوموديلات وطرازات وأنواع متنوعة ومختلفة وتشمل أنواع: مرسيدس. دودج. بورش.BMW. تويوتا كرولا. تويوتا لاند كرور. فولكس فاجن. هيونداي. جيب شيروكي. أودي.مواتير.



يذكر أن مصلحة الجمارك المصرية بمطار القاهرة الدولي تصادر على مدار العالم، بضائع مستوردة من الخارج، لمخالفتها للقوانين، سواء الجمركية أو الضريبية أو القوانين الأخرى مثل المخدرات، أو بضائع تركها المسافرون بالساحات والمكاتب الجمركية ويتقاعس أصحابها عن سحبها من الجمارك. ويتساءل كثيرون عن كيفية تصرف مصلحة الجمارك المصرية في البضائع المهملة أو الراكدة أو المضبوطة بالجمارك.