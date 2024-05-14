الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مزاد علني لبيع 16 سيارة لوط بمطار القاهرة.. اعرف شروط الاشتراك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يقام اليوم الثلاثاء مزاد علني لبيع 16 سيارة لوط، ومواتير سيارات واردة من الخارج ومخزنة في ساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

شروط  عامة حول مكان معانية إقامة المزاد  

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية، أن كراسة الشروط الخاصة لدخول المزاد تبلغ 400 جنيه، وتباع في مقرها بالدقي، ويمكن معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد العلني اليوم الثلاثاء.

جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية وقطع غيار السيارات

أهم شروط مزاد جمارك مطار القاهرة

  • يجب تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية
  • تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار)
  • يحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.
  • يباع كل لوط على حدى وبدون عمولة.

يتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار692 لسنة 2019، وطبقًا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرطًا لدخول المزاد.

txt

جمارك مطار القاهرة تضبط 7 محاولات تهرب جمركي لـ أقراص مخدرة

يشار إلى أن السيارات التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج هي سيارات ماركاتوموديلات وطرازات وأنواع متنوعة ومختلفة وتشمل أنواع: مرسيدس. دودج. بورش.BMW. تويوتا كرولا. تويوتا لاند كرور. فولكس فاجن. هيونداي. جيب شيروكي. أودي.مواتير.


يذكر أن مصلحة الجمارك المصرية بمطار القاهرة الدولي تصادر على مدار العالم، بضائع مستوردة من الخارج، لمخالفتها للقوانين، سواء الجمركية أو الضريبية أو القوانين الأخرى مثل المخدرات، أو بضائع تركها المسافرون بالساحات والمكاتب الجمركية ويتقاعس أصحابها عن سحبها من الجمارك. ويتساءل كثيرون عن كيفية تصرف مصلحة الجمارك المصرية في البضائع المهملة أو الراكدة أو المضبوطة بالجمارك.

المضبوطة بالجمارك مصلحة الجمارك بطاقة الرقم القومي للأفراد مزاد علني ساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي

مواد متعلقة

الأقمار الصناعية: أجواء حارة اليوم على أغلب الأنحاء معتدلة على السواحل الشمالية

"لبيك اللهم لبيك".. حجاج السياحة ينتظرون انطلاق الجسر الجوي للسفر

انعقاد ورشة عمل بسلطة الطيران المدنى لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون

"الأرصاد" تُحذر من اضطراب حركة الملاحة البحرية

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تشارك فى مؤتمر صناعة الطيران الإفريقى 2024

"لبيك اللهم لبيك".. مصر للطيران تبدأ إصدار تذاكر الحج اعرف التفاصيل

الفنادق تستعد لاستقبال المصريين والعرب خلال إجازة عيد الأضحى

رياح وأمطار خفيفة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في مصر اليوم 14 مايو 2024.. بكام عيار 21؟

سيدة صدمها "لص الحوادث".. ابنتها ماتت في حادث الأوتوستراد وقال لها "انسي تليفونها"

يوسف زيدان يهدد بالانسحاب من "تكوين".. وهذه الأسباب

"تربية بني سويف" تُنظم المؤتمر السنوي الأول لقسم الصحة النفسية

تسبب باحتراق 4 سيارات.. التحقيق في حريق جراج محرم بك بالإسكندرية

لرفع كفائتهم خلال الصيف.. الانتهاء من تدريب منقدي شواطئ الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية