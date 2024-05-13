"لبيك اللهم لبيك".. حجاج السياحة ينتظرون انطلاق الجسر الجوي للسفر

قال باسل السيسي عضو عمومية الغرف السياحية، إن الشركات بدأت في حجز حصتها الخاصة بالحج السياحي من تذاكرالطيران على خطوط الشركة الوطنية مصر للطيران ، وكذلك شركات الطيران الأخرى استعدادًا لبدء سفر الحجاج المصريين خلال أسابيع، وفقا للجداول المعلنة.

وأشار باسل في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الشركات السياحية العاملة في برامج الحج لهذا العام انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بالحج السياحي، في انتظار بدء انطلاق الجسر الجوي لسفر الحجاج للأراضي المقدسة.

جاء ذلكً بعد أن أعلنت مصر للطيران عن بدء إصدار تذاكر حجاج بيت الله الحرام اعتبارًا من يوم 11 مايو وحتى 10 يونيه، من خلال تخصيص 3 مكاتب فقط تابعين للشركة وهي مكتب (شبرا) لإصدار تذاكر حجاج السياحة والأفراد والهيئات المختلفة والجهات الحكومية، ومكتب للشركة بمبني أكاديمية الشرطة سابقًا (بالعباسية) لإصدار تذاكر حجاج القرعة، ومكتب في مقر وزارة التضامن الاجتماعي(بالعجوزة)، لإصدار تذاكر حجاج الجمعيات الدينية.



تعرف على أسعار الحج السياحي

وتضمنت أسعار الحج السياحي لهذا الموسم وفقا للبرامج المختلفة حج سياحي خمس نجوم صف أول مباشر على الحرم بحد أقصى مسافة 250 مترا بسعر 450 ألف جنيه.

حج سياحي خمس نجوم صف ثاني من 250 إلى 1250 متراعلى الحرم بحد أقصى بسعر 390 ألف جنيه. بينما الحج السياحي خمسنجوم صف ثاني من 250 إلى 1250 متراعلى الحرم بحد أقصى بسعر 390 ألف جنيه.

فيما بلغ أسعار برامج الحج السياحي الاقتصادي، شامل الطيران المسافة بين الفندق والحرم نحو 1750 مترا بسعر 260 ألف جنيه. فيما بلغ برنامج الحج الاقتصادي تحسين 5 نجوم المسافة بين الفندق والحرم نحو 250 مترا بسعر 230 ألف جنيه، بينما حج اقتصادي تحسين من 4 إلى 5 نجوم المسافة بين الفندقوالحرم من 250 مترا وحتى 750 مترا بسعر 226 ألف جنيه.

يشار إلى أن سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، قالت في تصريحات سابقة إنه تم تشكيل فريق عمل من الإدارة، يعمل على مدار الساعة، لمتابعة حجز المواقع الخاصة بمشعري منى وعرفات والعمل على حل أي مشكلات أو تحديات قد تواجه الشركات السياحية في هذا الإطار، لافتة إلى أن إجراءات حجز هذه المواقع قد أوشك على الانتهاء منها.

كما تواصل الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية أيضًا التنسيق المستمر مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، المسؤولة عن التعاقداتوالترتيبات الخاصة بخدمات الطوافة وغيرها من الخدمات الأساسية، حيث يتم التأكيد على أهمية الاستعداد الجيد واتخاذ جميع السبللتفادي حدوث أي سلبيات خلال الموسم، وذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة ووفقًا لتوجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بالتأكد منتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.