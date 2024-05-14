الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رحلة خاصة لنقل بعثة نادى الأهلى إلى مطار تونس

مصر للطيران
مصر للطيران

تسيّر الناقل الوطني مصر للطيران، في الثانية ظهر غدٍ الأربعاء، رحلة خاصة رقم MS3950 بأحدث طائراتها من طراز إيرباص A320Neo لنقل بعثة نادي الأهلي إلى مطار تونس لملاقاة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تشارك فى مؤتمر صناعة الطيران الإفريقى 2024

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"لبيك اللهم لبيك".. مصر للطيران تبدأ إصدار تذاكر الحج اعرف التفاصيل

إنهاء إجراءات سفر الفريق 

من المقرر أن يتم إنهاء إجراءات سفر الفريق من الصالة الخاصة رقم ٤ بمطار القاهرة الدولي، وسط تقديم كافة التسهيلات اللازمة لراحة الجهاز الفني واللاعبين.

أكاديمية مصر للطيران للتدريب 

انطلاقًا من الخطة الطموحة التي تتبناها وزارة الطيران المدني نحو الاهتمام بالتدريب وتوسيع آفاق التعاون مع جميع دول القارة السمراء؛ وإيمانًا بالدور الذي تقوم به أكاديمية مصر للطيران للتدريب بضرورة التواجد في مثل هذه المؤتمرات المتخصصة في مجالات الطيران مما يزيد من فرص التواجد فى السوق الإفريقية ويمنح الأكاديمية الفرصة لعرض إمكاناتها التدريبية المختلفة، والتأكيد على ريادتها فى مجال تدريب الطيران بين دول الجوار. 

كانت شاركت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في مؤتمر صناعة الطيران الإفريقى 2024
12th Aviation Stakeholders Convention2024 والمقام بأديس أبابا  خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو2024 باستضافة من الخطوط الجوية الإثيوبية تحت رعاية منظمة شركات الطيران الإفريقية "افرا".

جدير بالذكر أن الأكاديمية ستقوم بعرض كافة الخدمات التدريبية المتوفرة والمتمثلة في تدريب أطقم الطيارين على أجهزة الطيران التمثيلى لطرازات إيرباص A320neo،A320،A220-300،
A330/A340
وطرازات بوينج B777،B737-800 
وكذلك تدريب أطقم الضيافة الجوية على أجهزة تدريب متقدمة مثل جهاز التدريب على إجراءات الإخلاء والطوارئ Cabin Emergency Evacuation Trainer (CEET) وجهاز التدريب على طرق تقديم الخدمات للراكب Cabin Service Trainer (CST) وأيضًا تدريب المهندسين على صيانة الطائرات متعددة الطرازات والذى يتم على أعلى مستوى من الجودة باعتماد الإتحاد الأوروبي (EASA)، وكذلك الدورات الخاصة  ICAO Aviation Security &ICAO TRAINAIR PLUS، مما يؤكد ريادة أكاديمية مصر للطيران للتدريب بين المراكز العالمية المتخصصة في مجالات تدريب الطيران المختلفة ومواكبتها أعلى المقاييس الدولية فى صناعة النقل الجوى.

 

مصر للطيران إيرباص أبطال افريقيا مطار تونس إجراءات سفر الفريق بعثة نادي الاهلي رحلة خاصة

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