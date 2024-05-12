"لبيك اللهم لبيك".. مصر للطيران تبدأ إصدار تذاكر الحج اعرف التفاصيل

قررت مصر للطيران بدء إصدار تذاكر حجاج بيت الله الحرام اعتبارًا من يوم 11 مايو وحتى 10 يونيو.

تذاكر حجاج السياحة

وقالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة مصر للطيران، إنه تم تخصيص 3 مكاتب فقط تابعة للشركة لإصدار تذاكر حجاج السياحة والأفراد والهيئات المختلفة والجهات الحكومية وهى مكتب (شبرا)، ومكتب للشركة بمبني أكاديمية الشرطة سابقًا (بالعباسية) لإصدار تذاكرحجاج القرعة، ومكتب في مقر وزارة التضامن الاجتماعي (بالعجوزة) لإصدار تذاكر حجاج الجمعيات الدينية.

وذلك ضمن استعدادات الناقل الوطني مصر للطيران لموسم الحج هذا العام 1445هـ - 2024م.

كانت قد اجتازت أكاديمية مصرللطيران للتدريب للعام الثالث والعشرين علي التوالي اختبارات الوكالة الأوربية وتم تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني (EASA) لأجهزة الطيران التمثيلي "سيميليتور" بالأكاديمية من الطرازات التالية لطائرات إيرباص: A220/300- A320/200 A330/200-A340/300 وذلك بأعلي مستويات التأهيل، ما يؤكد الدور الحيوي والريادي الذي تتمتع بها الأكاديمية كمركز تدريب معتمد إقليميًا ودوليًا.

ومن جانبه أضاف الطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، أن هذا التجديد يعد حلقة جديدة في سلسلة إنجازات الأكاديمية، وأن الأكاديمية حريصة على تجديد هذه الاعتمادات، مما يمكنها من المنافسة بقوة مع العديد من الأكاديميات ومراكز تدريب الطيران العالمية والشرق الأوسطية والإفريقية وخاصة الأوروبية التي تشترط الحصول على هذه الاعتمادات الدولية عند إجراء أي تعاون جديد أو اتفاقيات، وتعد هذه الإعتمادات إضافة جديدة قوية لإمكانات أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

هذا وقد أشاد وفد الوكالة الأوروبية بالجهد المبذول من الأكاديمية ومن تعاون فريق العمل أثناء فترة التفتيش وبكفاءة أجهزة الطيران التمثيلي بالأكاديمية وتجديد اعتمادها بأعلى مستويات اعتمادات الوكالة الدولية.