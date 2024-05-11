حظيت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية بنقل جماهير فريق العين الاماراتي من مطار العين الدولي علي متن رحلتين خاصة ارقام MS3989 و MS3993 من طراز بوينج 300-B777 سعة الواحدة ٣٤٦ راكبا الى مطار ناريتا باليابان والعودة بعد المباراة المقرر لها اليوم السبت، في تأكيد جديد علي ثقة العملاء حول العالم في مستوي خدمات وامكانيات الشركة الوطنية .

حيث قررت شركة نادي العين لكرة القدم التعاقد مع شركة جيوان لتوفير طائرتين، لنقل جماهير الفريق ومحبي كرة القدم الإماراتية الراغبين في مساندة نادي العين بذهاب دوري أبطال آسيا أمام فريق يوكوهاما مارينوس الياباني.

تلبية رغبات الفريق الإماراتي رغم ضيق الوقت وصعوبة إجراءات التشغيل

مصر للطيران تنقل عشاق فريق العين الإماراتي إلى اليابان لحضور النهائي الأسيوي

كما تمكنت مصرللطيران من الفوز بهذه الرحلات بعد منافسة كبري شركات الطيران وقامت فرق عمل مصرللطيران من تشغيل وتنفيذ هذه الرحلات وتأمين كافة بنود التشغيل اللازمة للرحلتين وتلبية رغبات الفريق الإماراتي رغم ضيق الوقت وصعوبة إجراءات التشغيل.