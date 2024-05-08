وزير الطيران يرحب بإقامة معرض "مصر الدولى للطيران والفضاء" بمطار العلمين

رحب الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني بإقامة معرض "مصر الدولي للطيران والفضاء" بمطار العلمين خلال الفترة من ٣ إلى ٥ سبتمبر القادم، مؤكدا أهمية الحضور والمشاركة في هذا الحدث الكبير الذي يعكس التزامنا بتعزيز تطوير قطاع الطيران المدني على المستوى العالمي.

ويعد معرض "مصر الدولي للطيران والفضاء" بمثابة منصة فريدة لتعزيز التعاون الدولي في مجال صناعة النقل الجوي، وذلك بحضور العديد من خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدني.

ويضم المعرض كبرى الوكالات والمؤسسات العاملة في مجالات تكنولوجيا الفضاء وصناعة الطيران في العالم؛ مما يجعله فرصة واعدة لتبادل الرؤى وعرض الأفكار المبتكرة الهادفة لرسم ملامح مستقبل الطيران على المستوى العالمي إلى جانب استعراض أحدث التقنيات في هذا المجال أمام المشاركين من قادة الصناعة والأطراف المعنية ذات الصلة، وخلق فرص شراكات جديدة تشكل مستقبل صناعة النقل الجوي العالمية.