الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

محافظ الإسكندرية يوجه بالتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية

اسكندرية
اسكندرية

كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وإزالة البناء المخالف وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.


وفي هذا الإطار، نفذ حي أول المنتزه حملة موسعة تمت خلالها إزالة تعديات وبناء علي أراض زراعية بمساحة 350 مترًا بحوض الملواني بالظهير الريفي للحي، وإيقاف تحويل شقة سكنية إلى 3 محلات بدون ترخيص بشارع أمين خيرت الغندور، وإزالة حوائط دون ترخيص بأحد العقارات بشارع جمال عبدالناصر، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.


ورصد حي ثان المنتزه أعمال تشطيبات دون ترخيص بشارع إدريس، وتم إيقافها والتحفظ على أدوات ومعدات ومواد البناء.


وقام حي وسط الإسكندرية بإيقاف تشطيبات دون ترخيص بعقار كائن بمحور المحمودية والتحفظ على معدات البناء المستخدمة في التشطيبات المخالفة.


وفي سياق متصل، شنت الإدارات المختلفة بحي ثان المنتزه حملة على الأسواق والمحلات التجارية والكافيهات بدائرة الحي لمراقبة الأسواق وصلاحية السلع للاستهلاك وإزالة كافة أشكال التعديات وأسفرت عن التحفظ على 75 حالة إشغال متنوعة وتحرير 12 محضرا "تموين وصحة وأمن صناعي وقوى عاملة وبيئة" وتوجيه 23 إنذارا وغلق صيدلية لعدم وجود صيدلي مسئول.

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