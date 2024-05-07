اللواء سمير فرج: الدولة لديها تحديات كبيرة تتطلب جيلًا على قدر المسئولية

أكد اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي العسكري، أن الدولة لديها تحديات كبيرة تتطلب إعداد جيل متعلم وواعٍ وعلى قدر المسئولية؛ لمجابهة تلك التحديات.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها رابطة خريجي كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، اليوم، تحت عنوان "استراتيجية الأمن القومي المصري لمواجهة التحديات التي تواجهها مصر الآن".

وأشار الخبير العسكري، إلى ضرورة أن يصطف الجميع حول القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري العظيم؛ لعبور المرحلة الخطيرة من عمر الوطن بخير وسلام، لافتًا إلى المخططات الخارجية المهددة لأمن مصر القومي، وعلاقة مصر بالدول الغربية والعربية، وأهم القضايا والمخاطر التي تتعرض لها المنطقة من الاتجاه الاستراتيجي الغربي والشرقي والجنوبي والشمالي، وتحديات الأمن المائي، وعلاقات مصر مع الولايات المتحدة.

وشدد على موقف مصر المساند للقضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين من غزة، مُتطرقًا إلى الأوضاع في السودان وليبيا واليمن وإثيوبيا وأمن منطقة البحر الأحمر، مُقدمًا الشكر لجامعة الإسكندرية على استضافة مثل هذه الندوة التي تهدف لتوعية الطلاب بكافة التحديات التي تواجه الدولة مصرية.

من جانبه، قال رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوة إن الجامعة تتشرف بوجود قيمة فكرية واستراتيجية كبيرة بحجم اللواء الدكتور سمير فرج لما يمتلكه من أفكار ورؤى ومعلومات هامة وثرية يُلقيها خلال محاضراته تعرف الطلاب بأهم التحديات التي تهدد الدولة المصرية وأمنها القومي.

وأكد أن جامعة الإسكندرية حريصة على تنظيم مثل هذه الندوات التثقيفية التي تساهم في رفع الوعي بكافة التحديات التي تواجهها مصر، فضلًا عن بث روح الانتماء في نفوس الطلاب، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم؛ ما ينعكس على بناء العقول وتنمية الأفكار وتنمية الولاء والانتماء للوطن، وإدراك كافة الأمور التي تحيط بنا في هذه الفترة أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا.

من ناحيته، أشار الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، إلى أن مصر تواجه عددًا كبيرًا من التحديات التي تهدد أمنها القومي، بما في ذلك التحديات والتهديدات العسكرية والاقتصادية، لافتًا إلى ما تقوم به مؤسسات التصنيف الاقتصادية الدولية تجاه الدولة المصرية، مؤكدًا ضرورة أن يكون الجميع على قلب رجل واحد خلال هذه الفترة.