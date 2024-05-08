الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 477 ألف جندى منذ بدء العملية العسكرية

أوكرانيا
أوكرانيا

 قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن عدد قتلى الجنود الروس ارتفع إلى 477 ألفًا و430 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بعدما تم رصد مقتل 970 جنديًا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضًا 7 آلاف و418 دبابة و14 ألفًا و246 من المركبات المدرعة، و12 ألفًا و317 من النظم المدفعية، و1057 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و792 من أنظمة الدفاع الجوي و349 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلًا عن 2019 من المعدات الخاصة و9 آلاف و728 طائرة مسيرة وغواصة و16 ألفًا و549 من المركبات وخزانات الوقود.

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وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية دمرت 59 هدفًا جويًا روسيًا اليوم

وأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية دمرت 59 هدفًا جويًا روسيًا في الساعات الأولى من اليوم.
ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن قائد القوات الجوية ميكولا أوليشوك قوله: "إن القوات الروسية شنت ضربة مشتركة شملت صواريخ من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه".

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روسيا تستهدف البنية التحتية فى أوكرانيا بـ50 صاروخًا و20 طائرة مسيرة

وأوضح أنه إجمالًا استخدمت القوات الروسية 55 صاروخًا، و21 مسيرة هجومية، وشاركت الطائرات المقاتلة ووحدات الحرب المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية الأوكرانية ومجموعات الدفاع الجوي المتنقلة ووحدات الحرب الإلكترونية في صد الهجوم الضخم.

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