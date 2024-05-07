الثلاثاء 07 مايو 2024
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مصر

وزير الإعلام اللبنانى: الفضائيات الإخبارية المصرية مرجع لمعرفة أحداث غزة وتوثيق الانتهاكات

جريدة الدستور

أكد وزير الإعلام اللبناني زياد مكاوي أن الإعلام والقنوات الفضائية الإخبارية المصرية استطاعت أن تنقل كل الأحداث من داخل فلسطين المحتلة، وخاصة قطاع غزة بمنتهى الحيادية والمهنية والموضوعية حتى أصبحت المادة الإعلامية المصرية مرجعًا لمعرفة الأحداث داخل القطاع والاعتماد عليها في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية.
وقال مكاوي- في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت اليوم، على هامش الملتقي الإعلامي العربي الـ19 - "إنه ولأول مرة تاريخيًا يتغلب الإعلام العربي على نظيره الإسرائيلي في نقل الصورة الوحشية لانتهاكات الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية وتجاوزه لكل القوانين والأعراف الدولية".. مؤكدًا أن الإعلام العربي بمساندة رواد وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية والعالم أحبط الماكينة الإعلامية الإسرائيلية وجعلها غير قادرة على مواصلة نشر الأكاذيب والأخبار المغلوطة أمام فيديوهات وصور مواقع التواصل الاجتماعي.

وزير الاعلام اللبنانى زياد مكاوي الإعلام والقنوات الفضائية الإخبارية المصرية فلسطين المحتلة قطاع غزة الماكينة الإعلامية الإسرائيلية مواقع التواصل الاجتماعي

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