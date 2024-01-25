الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأركان الأوكرانية": 58 اشتباكًا قتاليًا مع الجيش الروسى خلال 24 ساعة

اوكرانيا
اوكرانيا

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، عن أن قوات الدفاع الأوكرانية اشتبكت مع قوات الجيش الروسي 58 مرة على طول الخطوط الأمامية للجبهة خلال الـ"24" ساعة الماضية.

ونفذ الجيش الروسي 6 ضربات صاروخية و97 غارة جوية و121 هجومًا من طراز حجزس على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف بيان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن الجنود الأوكرانيين يواصلون مع ذلك إلحاق خسائر في القوى البشرية والمعدات بقوات الجيش الروسي، ما يؤدي إلى إرهاقهم على طول خط المواجهة بأكمله، في حين قصفت الطائرات الأوكرانية على مدار أمس الأربعاء 6 مناطق تمركز لقوات الجيش الروسي والأسلحة والمعدات العسكرية، كما أصابت القوات الصاروخية الأوكرانية منطقة واحدة تتمركز فيها القوات الروسية.

أوكرانيا تعلن إسقاط 11 من 14 مُسيرة أطلقتها روسيا أمس

وعلى صعيد متصل، أعلنت القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني صباح اليوم الخميس عن أن قوات الدفاع الجوي تمكنت الليلة الماضية من إسقاط 11 من أصل 14 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" أطلقتها القوات الروسية من الاتجاه الجنوبي لمهمات قتالية فوق الأراضي الأوكرانية.

الجيش الروسي يطلق 14 طائرة بدون طيار

وأوضح بيان صحفي للقوات الجوية "أنه بين عشية وضحاها حتى صباح اليوم، أطلق الجيش الروسي 14 طائرة بدون طيار من طراز شاهد-131/136 من منطقة بريمورسكو-أختارسك بروسيا وكيب تشودا بشبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى أربعة صواريخ دفاع جوي من طراز إس-300 من منطقة بيلجورود الروسية في اتجاه إقليم خاركيف الأوكراني"، وأضاف البيان أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير 11 طائرة بدون طيار في منطقتي أوديسا وميكوليف، في حين شاركت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات النيران المتنقلة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية في صد الهجوم الجوي.

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