أوستن: لم نتخذ قرارًا نهائيًا بشأن كيفية التعامل مع شحنة الأسلحة المعلقة لإسرائيل

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن كيفية التعامل مع شحنة الأسلحة المعلقة لإسرائيل.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي - وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء - إلى أن بلاده تقوم حاليًا بمراجعة بعض المساعدات الأمنية لإسرائيل في سياق الأحداث الجارية في رفح الفلسطينية.

وأوضح أن الولايات المتحدة كانت واضحة منذ البداية عندما نبهت إسرائيل إلى ضرورة أخذ المدنيين بعين الاعتبار في ساحة المعركة في رفح الفلسطينية.

الوضع الصحي في غزة

وفى ذات السياق قالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نبال فرسخ، اليوم الأربعاء إن الوضع الصحي في قطاع غزة، "مأساوي"، وإن هناك استهدافًا ممنهجصا من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات العاملة في غزة.

وأضافت "فرسخ" - في تصريح لقناة (النيل) الإخبارية اليوم - أن هناك 11 ألف جريح بحاجة ماسة إلى السفر لتلقي العلاج بالخارج، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن جيش الاحتلال يمنع بشكل متعمد دخول المساعدات الإنسانية والطبية عبر معبر رفح البري، لإغاثة المدنيين.