رياح وأمطار خفيفة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة

كشفت خريطة التنبؤات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 12 مايو حتى الجمعة 17 مايو.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد هذه الفترة طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدلا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال هذه الفترة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.



وأضافت أن هناك توقعات بوجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

فيما أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن غدًا الإثنين 13 مايو سوف يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وكذلك نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس من بعد غدٍ الثلاثاء 14 مايو وحتى الجمعة 17 مايو سوف تشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 24.