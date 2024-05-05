الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء اليوم

الطقس
الطقس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الأحد، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائلًا للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلًا على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24.

الأرصاد تفسر ظاهرة الأتربة الوردية وتحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية القاهرة الكبرى السواحل الشمالية شمال البلاد شمال الصعيد

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