الأرصاد: طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الأحد، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائلًا للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلًا على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24.