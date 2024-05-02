الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الطيران يهنئ العاملين بخدمات الملاحة الجوية على تجديد اعتماد الأيزو

وزارة الطيران
وزارة الطيران

نجحت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني فى تجديد اعتماد المراجعة الدورية الأولى لشهادة الأيزو (9001:2015) من جانب الشركة المانحة   (DNV)، وذلك  بعد اجتياز الشركة  الوطنية جميع المراجعات والتدقيقات الخاصة بإجراءات ومتطلبات شهادة الأيزو الدولية.

وفي هذا السياق، قدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني الشكر لجميع العاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية على جهودهم المخلصة والتزامهم التام بتطبيق كافة الإجراءات والمعايير الدولية والتي كان لها مردود إيجابي باجتياز التجديد الدوري للشهادة؛ مؤكدًا على أن قطاع الطيران المدنى يحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة المُطبقة عالميًا بشكل دقيق في مختلف المجالات؛ مما يعزز من تحسين مستويات الأداء  وجودة الخدمات الملاحية المقدمة من خلال اتباع أفضل المواصفات العالمية.

تطابق الوثائق مع طبيعة الواقع الإداري والفعلي

ومن جانبه أشار كابتن إيهاب محيي الدين  رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية إلى أن شهادة الأيزو "9001:2015"؛ تعد من الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية التي تقوم على أساس تطابق الوثائق مع طبيعة الواقع الإداري والفعلي بما يحقق أفضل مستويات الأداء داخل منظومة العمل،ويعكس أيضًا حرص الشركة التام على تطبيق أعلى المستويات والمعايير الدولية في مجال السلامة والجودة،  مما يعزز من ريادة الشركة في الحصول على مثل هذه الشهادات والاعتمادات الدولية ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال نظم الاتصالات والرادارات وأنظمة الملاحة الجوية.

txt

وزير الرياضة يشكر "الطيران المدن" لتيسيرها إجراءات بعثة الزمالك

txt

وزير الطيران: ضباط المراقبة الجوية أداروا حركة الطائرات أمس بحرفية ومهارة

جدير بالذكر أن إشادة مفتشي الشركة المانحة جاء تتويجًا للجهود الفعالة التي تقوم بها الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بتطبيق أعلى معايير المراجعة الدولية على أكمل وجه،، فضلًا عن الدور الفعال والجهود المبذولة من جانب المختصين في مجال إدارة الجودة وتطبيق نظم إدارتها في المجالات التالية؛ التغيرات المناخية وإدارة المخاطر وإدارة التحديات المتعلقة بمنظومة الملاحة الجوية، هذا وقد أشادت لجنة المراجعة بكفاءة ومهارة منظومة المراقبة الجوية لدورهم الفعال في إدارة الحركة بحرفية عالية أثناء غلق بعض المجالات الجوية خلال الفترة الماضية.

الملاحة الجوية الطيران المدني اعتماد المراجعة الدورية الايزو وزير الطيران

مواد متعلقة

وزير الرياضة يشكر "الطيران المدن" لتيسيرها إجراءات بعثة الزمالك

وزير الطيران: ضباط المراقبة الجوية أداروا حركة الطائرات أمس بحرفية ومهارة

الأكثر قراءة

الزمالك يسحب 3 نقاط من رصيد البنك الأهلى فى الدورى

تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل.. وتل أبيب ترد

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

تقرير الطب الشرعى عن ضحايا «مذبحة دار السلام»: غربلهم بالرصاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

ماجد حبته

عيد العمال والعمل والأمل

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالى حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

صور

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا