الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حار نهارًا على القاهرة الكبرى.. توقعات "الأرصاد" لطقس اليوم الخميس

طقس حار
طقس حار

توقعت  هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الخميس، حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدلًا ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

أما بالنسبة لدرجات الحرارة، من المتوقع أن تسجل العظمى بالقاهرة 31 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22.

هيئة الأرصاد الجوية طقس القاهرة الكبرى الحرارة درجات الحرارة

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