الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

“إير كايرو” تعلن ضم طائرة جديدة لأسطولها الجوي وتشغيل خطوط جديدة

اير كايرو
اير كايرو

أعلنت شركة إيركايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني والذراع الاقتصادي لها  عن انضمام الطائرة الـ 24 من طراز ايرباص A320 لأسطولها الجوي ليصل إجمالي عدد طائراتها إلى 33 طائرة من طرازات Airbus وE190 وATR.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التنموية الداعمة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى جمهورية مصر العربية، وفي ضوء الزيادة الملحوظة في أعداد الركاب القادمين من مختلف دول العالم. 

وأعلنت شركة “إيركايرو” أنه بمناسبة بدء الموسم الصيفي سيتم تشغيل عدد من الخطوط الجوية جديدة إلى بعض الوجهات الدولية والتي تربط المدن السياحية المصرية ببعض المدن الأوروبية.

 

ايركايرو.. تعلن أسعار تشجيعية تبداء 2300 جنيه للرحلات الذهاب والعودةً

 

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الطيران: توسع شبكة تشغيل إيركايرو إلى دول أوروبا ووسط آسيا

تفاصيل تشغيل خطوط جوية جديدة  لتنشيط حركة السياحةً

وفي هذا السياق، أشار الطيار أحمد شنن رئيس شركة إيركايرو، إلى أن الشركة تستهدف تشغيل رحلات جوية جديدة إلى الوجهات الأكثر طلبًا بما يعزز الربط الجوي وتوسيع شبكة خطوطها الجوية،  وفقا لاستراتيجية وزارة الطيران المدني حيث تم تشغيل خط طيران مباشر يربط بين مدينة شرم الشيخ ومدينة فينيسيا بإيطاليا بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا.

واعتبارا من اول يونيه القدم سيتم تشغيل خط جوي جديد يربط بين القاهرة وأنطاليا بتركيا بواقع رحلتين أسبوعيًا، وتشغيل خط يربط بين القاهرة ومطار صبيحه بأسطنبول  بواقع رحلتين أسبوعيًا، وكذلك بين القاهرة ويريفان بأرمينيا بواقع رحلة أسبوعيا وبين مرسي مطروح وسلوفاكيا بواقع رحلتين أسبوعيا.. ليصل إجمالي عدد الوجهات التي تصل إليها الشركة 60 نقطة محلية ودولية، وتسيير أكثر من 400 رحلة أسبوعية؛ بما يدعم حجم الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى مدن الجذب السياحي المصري ويلبي متطلبات عملائها ورغباتهم في السفر إلى مصر كواجهة سياحية مفضلة أمام القادمين من مختلف أنحاء العالم.

ايركايرو الحركة الجوية والسياحية الموسم الصيفي الجديد خطوط جوية جديدة الطيران

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