الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

إشادات باختيار الملياردير الهندى أنكور جاين مصر للطيران لتحتضن أول مراسم حفل الزفاف الأسطورى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

إشادات باختيار الملياردير الهندي أنكور جاين مصر للطيران لتحتضن أول مراسم حفل الزفاف الأسطوري المقام بمصر.

في واقعة استثنائية وحدث كان محط أنظار مواقع التواصل الاجتماعي والصحف حول العالم خلال الأيام الماضية، وهو حفل زفاف الملياردير الأمريكي من أصل هندي أنكور جين على قرينته عارضة الأزياء الشهيرة أريكا هاموند، حظي الناقل الوطني مصرللطيران بالعديد من الإشادات لاختيار العروسين السفر عليها قادمين من جنوب إفريقيا على متن رحلة خاصة رقم MS3250 بأحدث طائرات الشركة من طراز A320Neo إلى مصر للاحتفال بزفافهما في عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة بحضور المقربين من المدعوين والأصدقاء وعدد من الشخصيات البارزة.

مصرللطيران للخدمات الأرضية تقدم خدماتها Hainan الصينية

وقد لاقت مشاهد العروسين داخل الطائرة التي تعد أول مراسم حفل الزفاف استحسانا كبيرا من رواد التواصل الاجتماعي، حيث التقطت للعروس في الفيديو لحظة ظهورها الأول على متن الطائرة مرتدية الفستان الأبيض، وسط حماس الحضور من المدعوين الموجودين على متن الطائرة وعددهم نحو 80 راكبًا، ليبدأ بعدها دخول العروس إلى ممر الطائرة واستعراض صديقاتها لملابسهن من الفساتين المخصصة لحفل الزفاف.

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وقد بذلت الشركة الوطنية جهودًا كبيرة في استيعاب وتوفير كافة طلبات ركاب الرحلة وإنهاء إجراءات وصولهم مصر، حيث حظيت مصر للطيران بثقة العميل وكانت اختياره الأول من بين العديد من خطوط الطيران الأخرى داخل القارة لما تقدمه من رفاهية السفر وما تتمتع به من سمعة طيبة حول العالم.

عروسان من جنوب إفريقيا طائرة خاصة من الشركة الوطنية مصر للطيران 

 

وكانت قد نشرت الدستور بالفيديو قصة قبل أيام قصة عروسين من جنوب إفريقيا حيث استأجر طائرة خاصة من الشركة الوطنية مصر للطيران للاحتفال بزفافهما على متن الطائرة، وسط أجواء احتفالية بحضور المقربين من المعازيم والأصدقاء.

مشاهد العروسين داخل الطائرة لاقت استحسانا كبيرا من رواد التواصل الاجتماعي، حيث تظهر العروس في الفيديو خلال لحظة ظهورها الأول على متن الطائرة مرتدية الفستان الأبيض، وسط حماس الحضور من المعازيم الموجودين على متن الطائرة وعددهم نحو 80 راكبا، ليبدأ بعد دخول العروس إلى الممر الطائرة استعراض لصديقاتها ملابسهم الخاصة من الفساتين المخصصة لحفل الزفاف.

وتظهر المشاهد التي تم تداولها على السوشيال ميديا، وجود طائرة مصر للطيران وهي من طراز إيرباص A320N على مهبط مطار نيروبي بكينيا وهي تستعد للإقلاع في رحلتها التي تحمل رقم MS3250 قبل بدء الزفاف، حيث أقلعت من المطار بعد حضور المعازيم الذين يرافقون العروس على الطائرة، لتتجه في طريقها إلى جنوب إفريقيا.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
مراسم حفل الزفاف مصرللطيران الزفاف الطائرة جنوب أفريقيا

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