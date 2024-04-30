لليوم الثاني على التوالي.. توقعات بسقوط أمطار تصل لحد السيول على جنوب سيناء

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أنه لليوم الثاني على التوالى متوقع أن تتكون السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من جنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى حد السيول على مرتفعات جنوب سيناء.

كما توقعت أن يعم الاستقرار على باقى الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، كما تنشط الرياح أحيانا على بعض المناطق مما يعمل على تلطيف الأجواء.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22.