قامت شركة مصر للطيران "الناقل الوطني" اليوم الجمعة، ولأول مرة، بنقل فريق اتحاد العاصمة الجزائري على متن رحلة خاصة رقم MS3908 متجهة إلى مطار وجدة بالمغرب لملاقاة فريق نهضة بركان المغربي في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، كما نقلت "مصر للطيران" أمس فريق الزمالك إلى مطار كوماسي بغانا علي متن رحلة خاصة رقم MS3950 من طراز الإيرباص A320Neo لملاقاة فريق دريمز الغاني في نفس البطولة.

وذكر بيان للشركة أن "مصر للطيران" نقلت آيضا لأول مرة فريق ماميلودي صنداونز الجنوب الإفريقي والمنافس القوي في بطولة دوري أبطال إفريقيا على متن رحلة خاصة رقم MS3401 بأحدث طائرات الشركة من طراز الإيرباص A320Neo من مطار جوهانسبرج إلى مطار تونس للقاء فريق الترجي التونسي في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ثقة الأندية الأفريقية الكبري في اختيار "مصر للطيران" كناقل لها

"مصر للطيران" تستحوذ على ثقة الفرق المشاركة في أكبر البطولات الإفريقية لكرة القدم

كما نقلت هذا الأسبوع أيضا في البطولة نفسها فريق النادي الأهلي في مباراة الذهاب إلى مطار لومابشي بدولة الكونغو على رحلة خاصة رقم MS3090 لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي ما يؤكد ثقة الأندية الأفريقية الكبري في اختيار "مصر للطيران" كناقل لها في البطولات الدولية والقارية.

وأكد البيان أن الشركة تحظي بثقة الفرق الإفريقية الكبري المشاركة في أهم البطولات في قارة إفريقيا وهي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية لكرة القدم لما تقدمه من خدمة متميزة على متن رحلاتها الخاصة التي تنقل هذه الفرق وبالتحديد عندما يكون السفر إلى أصعب المطارات الإفريقية الداخلية من حيث توافر عوامل التشغيل وإمكانات المطار؛ الأمر الذي يتطلب تجهيزات وتنسيق على أعلى مستوى من مصر للطيران وكافة الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الرحلات.