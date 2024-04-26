الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"مصر للطيران" تستحوذ على ثقة الفرق المشاركة في أكبر البطولات الإفريقية لكرة القدم

مصر للطيران
مصر للطيران

قامت شركة مصر للطيران "الناقل الوطني" اليوم الجمعة، ولأول مرة، بنقل فريق اتحاد العاصمة الجزائري على متن رحلة خاصة رقم MS3908 متجهة إلى مطار وجدة بالمغرب لملاقاة فريق نهضة بركان المغربي في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، كما نقلت "مصر للطيران" أمس فريق الزمالك إلى مطار كوماسي بغانا علي متن رحلة خاصة رقم MS3950 من طراز الإيرباص A320Neo لملاقاة فريق دريمز الغاني في نفس البطولة.

وذكر بيان للشركة أن "مصر للطيران" نقلت آيضا لأول مرة فريق ماميلودي صنداونز الجنوب الإفريقي والمنافس القوي في بطولة دوري أبطال إفريقيا على متن رحلة خاصة رقم MS3401 بأحدث طائرات الشركة من طراز الإيرباص A320Neo من مطار جوهانسبرج إلى مطار تونس للقاء فريق الترجي التونسي في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ثقة الأندية الأفريقية الكبري في اختيار "مصر للطيران" كناقل لها

"مصر للطيران" تستحوذ على ثقة الفرق المشاركة في أكبر البطولات الإفريقية لكرة القدم

كما نقلت هذا الأسبوع أيضا في البطولة نفسها فريق النادي الأهلي في مباراة الذهاب إلى مطار لومابشي بدولة الكونغو على رحلة خاصة رقم MS3090 لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي ما يؤكد ثقة الأندية الأفريقية الكبري في اختيار "مصر للطيران" كناقل لها في البطولات الدولية والقارية.

txt

مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل فريق صنداونز إلى تونس فى دورى أبطال إفريقيا

txt

فى رسالة شكر للعاملين.. رئيس "مصر للطيران": "نتطلع لمزيد من النجاحات"

وأكد البيان أن الشركة تحظي بثقة الفرق الإفريقية الكبري المشاركة في أهم البطولات في قارة إفريقيا وهي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية لكرة القدم لما تقدمه من خدمة متميزة على متن رحلاتها الخاصة التي تنقل هذه الفرق وبالتحديد عندما يكون السفر إلى أصعب المطارات الإفريقية الداخلية من حيث توافر عوامل التشغيل وإمكانات المطار؛ الأمر الذي يتطلب تجهيزات وتنسيق على أعلى مستوى من مصر للطيران وكافة الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الرحلات.

مصر للطيران فريق اتحاد العاصمة نهضة بركان المغربي مطار كوماسي بغانا فريق ماميلودي صنداونز

مواد متعلقة

فى رسالة شكر للعاملين.. رئيس "مصر للطيران": "نتطلع لمزيد من النجاحات"

عاجل|"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها من وإلى دبى.. وتسيير 3 رحلات اليوم

الأكثر قراءة

تغيير وحيد فى تشكيل الأهلى أمام مازيمبى بإياب نصف نهائى دورى الأبطال

كعكة الـ12 مليار يورو.. خطة شاملة لجذب أكبر عائد ممكن من «سياحة اليخوت»

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

أمطار رعدية بعدد من المناطق.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس السبت

"الدارك ويب" يظهر على ساحة الإجرام.. جريمة طفل شبرا الخيمة إنذار من العالم الخفى

فتحت الدش والماء مغلى.. رضيعة تفقد حياتها فى الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

صور

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

محطة تل أبيب

المزيد

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس

للمرة الثانية.. حكومة نتنياهو تطلب تأجيل مهلة البت فى تجنيد "الحريديم"