الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

عاجل|"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها من وإلى دبى.. وتسيير 3 رحلات اليوم

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران عن استئناف رحلاتها الجوية من وإلى إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقالت الشركة، في بيانٍ لها، اليوم، إن توقف الرحلات الجوية جاء لمدة يومٍ واحد؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية، ومن المقرر أن تُسيِّر "مصر للطيران"، اليوم، 3 رحلات جوية إلى دبي.

تحويل تذاكر الطيران

كانت قد كشفت مصادر بـ"مصر للطيران"، لـ"الدستور"، عن أن جميع تذاكر الطيران تم ترحيلها لحين عودة انتظام حركة تشغيل الرحلات بين مطاريِّ القاهرة الدولي ودبي، كما كانت على نفس جدول رحلات التشغيل.

وأكدت المصادر أن جميع عملاء "مصر للطيران"، سواء المغادرون من مصر أو من دبي، تم حفظ تذاكر الطيران الخاصة بهم لتحويلها تلقائيًا إلى الرحلات الجديدة.

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إمارة دبي بالإمارات مصر للطيران الأحوال الجوية دبي 3 رحلات

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