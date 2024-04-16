في "ليلة غير عادية" بالمنطقة.. حركة تشغيل "تاريخية" بمطار القاهرة السبت

قال الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إن مطار القاهرة شهد السبت الماضي 13 أبريل، التعامل مع حوالي 94 ألف راكب، وهي أعلى نسبة في معدلات تشغيل حركة السفر والوصول بتاريخ مطار القاهرة الدولي.

وقدم الوزير، في رسالة للعاملين بالمطار، الشكر لجميعهم من مختلف التخصصات ومواقع العمل، على أدائهم المشرف ومجهوداتهم المخلصة والتي ظهرت واضحة في القدرة على التعامل مع الزيادة في أعداد الركاب يوم السبت، بالتزامن مع الأحداث غير العادية التي شهدتها الأجواء بالمنطقة، من إغلاق بعض دول الجوار لمجالاتها الجوية على هامش النزاع العسكري.

أشاد حلمي بجهود جميع الجهات الأمنية ومصلحة الجمارك وكل من شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وشركة EAS لخدمات الطيران، وجميع شركات الطيران العاملة في مطار القاهرة الدولى على حسن التنسيق والتعاون.

وأعرب وزير الطيران المدني، عن تقديره لما يُقدمه جميع العاملين من جهد كبير وعمل دؤوب كل في موقعه، مؤكدًا بأن قطاع الطيران المدني يزخر بالعديد من العناصر البشرية الواعدة ذات القدرات والكفاءات المتميزة، كونهم الركيزة الأساسية لإنجاح أي منظومة، وكذا البنية التحتية القوية لمطار القاهرة الدولى والقادرة على استيعاب مزيد من الحركة الجوية، معربا عن أمنياته بدوام التقدم والازدهار.