الطيران المدني: تكثيف جهود مراقبة المجال الجوي بعد أزمة إيران وإسرائيل

كشفت مصادر مطلعة بسلطة الطيران المدني أن الفريق محمد عباس حلمي أصدر تعليماته بتكثيف الجهود الخاصة بمراقبة المجال الجوي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه أي تغيير لمسارات الطائرات نتيجة لغلق المجال الجوي بمطارات الأردن والعراق ولبنان، بعد أزمة إيران وإسرائيل الأخيرة.



وأشارت المصادر، إلى أن ضباط المراقبة الجوية قاموا بمراقبة منطقة المجال الجوي بمنتهى الكفاءة والانسيابية منذ بدء الأزمة مساء أمس الأول السبت، من خلال تأمين الحركة الجوية بالمجال الجوي المصري، خاصة أن أزمة غلق المجالات الجوية تضمنت بعض الدول المجاورة مما أدى للضغط على المجال الجوي المصري وسط كثافة حركة هائلة ومواقف غير اعتيادية بمناسبة عودة المعتمرين وإجازة عيد الفطر المبارك.

وتسبب ذلك في وقف العمل بتلك المطارات وفقًا لما ورد من أنظمة إعلانات الطيارين العالمي NOTAMs رسميًا، حيث ورد أن المجال الجوي الإيراني مغلق أمام رحلات VFR فقط، وكذلك المجال الجوي الأردني مغلقـ والمجال الجوي العراقي مغلقـ المجال الجوي اللبناني معلق، وأخيرًا المجال الجوي فوق الأراضي المحتلة مغلق.



وأكدت المصادر، أن المجال الجوي المصري شهد مساء أمس الأحد، حركة استقبال غير بسبب تغير مسارات بعض الطائرات الدولية من المجالات المغلقة لتعبر من مصر إلى السعودية لتفادي مناطق النزاع العسكري، بالتزامن مع بدء عودة المعتمرين من الأراضي المقدسة، بالإضافة لضغط المسافرين خلال إجازات عيد الفطر المبارك.

المجال الجوي المصري لم يغلق وليس له علاقة بتعليق الرحلات

وكانت قد أكدت المصادر في تصريحات سابقة لـ"الدستور" أن قرار تعليق الرحلات لمطارات الأردن والعراق ولبنان يتم بشكل مباشر وفقًا للبرتوكولات السياسية الدولية الخاصة بمنظمات الطيران المدني العالمية وإعلان "مصر للطيران" تعليق رحلاتها بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة جاء وفقًا لتلك البرتكولات ولكن هذا لا يعني وقف المجال الجوي المصري خاصة أن هناك فرق كبير بين تعليق الرحلات وإغلاق المجال الجوي، فالمجال الجوي المصري ليس طرف في الأزمة التي حدثت أول أمس السبت.



وأشارت المصادر، إلى أن تعليق "مصر للطيران" رحلاتها إلى مناطق التهديد وبين المجال الجوي المصري أساسي وطبيعي حفاظًا على مقدرتها

وأكدت المصادر أن المجال الجوي لم يغلق أمس نظرًا للأزمة بين إيران وإسرائيل بل بالعكس المجال الجوي المصري شهد كثافة غير متوقعة في حركة الطيران وسجل أعلى نسبة تشغيل بسبب تحويل الطائرات مسارها هربًا من مناطق النزاع.



يشار إلى أن مصر للطيران قررت إعادة تسيير رحلاتها الجوية من وإلى مختلف مطارات الأردن والعراق ولبنان نظرًا لإعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران فى كلٍ من الأردن والعراق ولبنان، وذلك بعد أن اعلنت مصر للطيران مساء أمس تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بالدول المذكورة عاليه وذلك لحين إشعار آخر.