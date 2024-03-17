الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الطيران المدني: نتوقع انتعاشة سياحية تركية في الصيف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت مصادر مطلعة في سلطة الطيران المدني أن السلطة تلقت العديد من الخطابات بشأن تشغيل رحلات طيران إلى المطارات المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بداية الموسم الصيفي. 

وأضافت المصادر أن السلطة وافقت على تشغيل عدد من الرحلات التركية غير المنتظمة، حيث يتميز السوق التركي بوجود العديد من شركات الطيران التي تعمل بنظام الطيران منخفض التكاليف والشارتر، بالإضافة إلى الرحلات المنتظمة سواء للشركة الوطنية مصر للطيران أو شركة الطيران التركية، وبالتالي يتوقع أن يشهد موسم الصيف القادم زيادة في حركة السفر من المدن التركية نظرًا للانتعاش في الحركة السياحية التركية والعروض التشغيلية الجديدة للمطارات السياحية.
 

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وأكد أن المطارات المصرية خاصة مطار سفنكس الدولي، بدأت في استقبال الوفود السياحية التركية بشكل منتظم. واستقبل مطار سفنكس الدولي أمس أولى الرحلات الخاصة بشركة بيجاسوس التركية القادمة من مطار صبيحة كوكجن "اسطنبول"، وفقاً للخطاب الذي اعتمدته سلطة الطيران المدني. 

ومن المقرر أن تسيّر الشركة رحلة يومية بمعدل 5 رحلات أسبوعياً، ومن المتوقع زيادتها خلال فصل الصيف. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة الوطنية التركية بتسيير 9 رحلات طيران أسبوعيًا من تركيا إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، بالإضافة إلى رحلاتها من تركيا إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، و3 رحلات إلى مطار الأقصر يوميًا.

كما تقوم بتسيير 3 رحلات طيران يوميًا من تركيا إلى مدينة القاهرة، وهناك خطط لزيادتها إلى 4 رحلات طيران يوميًا اعتبارًا من شهر أبريل.

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ومن المتوقع أن يكون هناك زيادة حقيقية في عدد السياح الأتراك الذين يفضلون مصر كوجهة سياحية أولى بالنسبة لهم.

ومن جانبه، أكد على المانستري عضو عمومية الغرف السياحية ورئيس غرفة الإسكندرية، أن نسب النمو في الحركة السياحية التركية تزداد بشكل مباشر، حيث زارت مصر خلال عام 2023 ما يزيد عن 150 ألف سائح، بزيادة تمثل ثلاثة أضعاف السياح الأتراك الذين زاروا مصر خلال عام 2020. 

وأكد المانسترلي أن ما تقدمت به الحكومة من تسهيلات في جميع المنافذ والمطارات المصرية ساهم بشكل مباشر في زيادة الحركة السياحية وجذب المزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر. وشهدت نشاطًا وارتفاعًا ملحوظًا في الحركة الجوية وتنامي نسب الارتفاع في معدلات أعداد الركاب والطائرات، مما يعكس مدى أهمية المطار في جذب الحركة السياحية والاقتصادية والتجارية. كما تم التطرق إلى اتفاقيات جديدة في مجال السياحة.

وأكد عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن هناك مزيدًا من التعاون مع الجانب التركي لزيادة الحركة السياحية في الأسواق السياحية المختلفة التي تستهدفها مصر، منها الصين واليابان والبرازيل وأستراليا وأمريكا. كما تم بحث آليات التعاون مع اتحاد شركات السياحة التركية "Tour Sab" لتنظيم ورش عمل تجمع شركات السياحة المصرية والتركية لدفع الحركة السياحية الوافدة من السوق التركي.

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