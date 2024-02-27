وزير الطيران المدني يبحث أوجه التعاون مع وفد المجلس الدولي للمطارات

التقى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، اليوم الثلاثاء، كل من لويس فليبي المدير العام للمجلس العالمي للمطارات، وإيمانويل تشافيز رئيس المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا، وعلى التونسي الأمين العام للمجلس العالمي والملاح خالد الألفي مساعد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة أوجه التنسيق والتعاون الفعال بين الوزارة والمجلس العالمي للمطارات.

عُقد الاجتماع على هامش انعقاد جلسات أعمال مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية 2024 ACI AFRICA والذي تستضيفه مصر خلال الفترة الحالية.

وفي بداية اللقاء، أعرب الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني عن تقديره لثقة مجلس المطارات وأعضائه في منظومة الطيران المدني المصري، مُشيدًا بالعلاقات المتميزة والتنسيق المستمر بين الوزارة ممثلة في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ومجلس المطارات العالمي والإقليمي.

وأكد أن الوزارة لا تدخر جهدًا في خدمه أشقاءها الأفارقة وتقديم كافة أوجه الدعم من خلال التدريب وتبادل الخبرات في مختلف الأنشطة، فضلًا عن تعزيز علاقات الشراكة الفعالة بين جميع البلدان الإفريقية.

ومن جانبهم قدم كل من رئيس المجلس العالمي للمطارات والأمين العام، ورئيس المجلس لإقليم أفريقيا الشكر لوزارة الطيران على حسن الإستضافة والتنظيم المتميز لجلسات المؤتمر، مؤكدين على دور مصر البارز في مجال النقل الجوي داخل القارة، مشيدين بالتطور الكبير الذي لمسوه على كافة الأصعدة، لاسيما مشروعات وأعمال التطوير في مجال الطيران المدني.