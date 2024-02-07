توقعات خبراء الأرصاد بشأن طقس غدًا الخميس.. وتحذير من شدة البرودة ليلا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الخميس، دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحر وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائلا للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

شبورة مائية على بعض الطرق



فيما قد تكون الشبورة المائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية جنوبية غربية.. بينما تكون حالة البحرالاحمر خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الادارية 23 11

6 اكتوبر 24 12

بنهــــا 23 14

دمنهور 23 14

وادى النطرون 24 13

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 23 13

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 23 14

طنطا 22 13

دمياط 19 12

بورسعيد 19 11

الإسماعيلية 22 09

السويس 22 10

العريش 20 10

رفح 19 12

رأس سدر 22 11

نخل 21 03

كاترين 13 01

الطور 25 10

طابا 23 12

شرم الشيخ 26 16

الاسكندرية 21 10

العلمين الجديدة 21 11

مطروح 20 10

السلوم 21 10

سيوة 20 07

رأس غارب 25 14

الغردقة 25 15

سفاجا 26 14

مرسى علم 25 15

شلاتين 27 16

حلايب 23 15

أبو رماد 24 14

رأس حدربة 24 15

الفيوم 23 10

بني سويف 23 09

المنيا 24 08

أسيوط 23 08

سوهاج 24 07

قنا 27 09

الأقصر 26 08

أسوان 27 10

الوادى الجديد 26 10

أبوسمبل 27 10



