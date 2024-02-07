الأرصاد: غدًا ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا، الخميس، شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية: متوقع غدا ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



درجات الحرارة المتوقعة غدا



ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من ( 10 - 11 درجة مئوية )، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 10، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 10.

الأجواء ملائمة خلال هذه الفترة لرى المحاصيل الزراعية

أكدت هيئة الأرصاد الجوية للمزارعين أن الأجواء ملائمة خلال هذه الفترة لرى المحاصيل الزراعية، أما بالنسبة للملاحة البحرية البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، والبحر الأحمر معتدل ويسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية.



ويشهد اليوم الأربعاء، شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



ويسود اليوم طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.