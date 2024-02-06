53 رحلة بالون طائر تقل 1580 سائحا تحلق في سماء الأقصر

حلق 53 بالونا طائرا يقل أكثر من 1580 سائحا من مختلف الجنسيات بسماء محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء؛ للاستمتاع بسحر المشاهد الطبيعية الخضراء والجبال والمعابد الفرعونية القديمة من أعلى نقطة في السماء.

وقال أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر- في بيان، اليوم- إن الأقصر تشهد رواجا سياحيا وإقبالا على رحلات البالون الطائر بالبر الغربي، حيث حققت الرحلات أعلى معدلات خلال هذه الفترة، بالتزامن مع موسم الإجازات سواء خارجيا أو داخليا.

أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون



وأضاف أن رحلات البالون من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية في عاصمة السياحة العالمية "الأقصر"، لافتا إلى أن مستقلي البالون يستمتعون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من سماء البر الغربي.

وأكد عبود أنه يتم إجراء فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالون، والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى.



وأوضح أن المحافظة اتخذت إجراءات السلامة الكاملة، كما أن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات الأمنية، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل، التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها سلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.