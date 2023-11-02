43 رحلة "بالون طائر" تحلّق بـ994 سائحًا فى سماء الأقصر

قال العميد عمرو عاطف، مدير مطار أرض البالون الطائر بمحافظة الأقصر، في تصريح لـ"الدستور"، إن أرض المطار غرب محافظة الأقصر شهدت، صباح اليوم، تحليق رحلات البالون بصورة طبيعية مع تحسن حالة الطقس.

وأكد "عاطف" أنه انطلقت في السماء 43 رحلة بالون أقلَّت على متنها أكثر من 994 سائحا، وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين السياح من حول العالم.

الأقصر تحتل مرتبة متقدمة فى تصنيف الأماكن التى تعمل فى البالون الطائر

وتحتل محافظة الأقصر مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون الطائر، وذلك بتواجدها في المركز الثالث عالميًا، وتقوم الشركات المنظمة لرحلات البالون الطائر بالحفاظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

وتقدم الشركات دعمًا كبيرًا للسائحين ووسائل ترفيه وتسلية لهم خلال الرحلات، خاصة أن الرحلات تسهم في إضفاء تجربة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر في رؤية بانورامية تثير انبهارهم وتستحوذ على إعجابهم.

انتعاش السياحة فى الأقصر

وتستقبل محافظة الأقصر أعدادًا كبيرة من السائحين، ما أدى إلى انتعاش السياحة الصيفية بها، وتعد رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة والبحر الأحمر كلمة السر، حيث تستقبل الأقصر أكثر من 80% من القادمين لشواطئ البحر الأحمر.

ويحتل السائحون من دولة إسبانيا المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالًا للسياح للأقصر خلال النصف الأول من العام الجاري، ثم سائحو دولة فرنسا، ورغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بالأقصر، إلا أن التدفقات السياحية الوافدة من إسبانيا وفرنسا لم تنقطع.

وتلقت فنادق محافظة الأقصر حجوزات متعددة لإقامة أكثر من 50 مؤتمرًا محليًا وإقليميًا ودوليًا خلال فصل الشتاء المقبل، وكذلك الوقت الحالي، الذي من شأنه حدوث انتعاشة سياحية كبيرة للمدينة، وتنويع أنماط السياحة بمحافظة الأقصر.