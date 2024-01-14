الأقصر: 45 رحلة بالون طائر تقل 1100 سائح من مختلف الجنسيات

شهدت محافظة الأقصر، تحليق 45 رحلة بالون طائر اليوم الأحد أقلت أكثر من 1100 سائح من مختلف الجنسيات في نزهة ترفيهية في سماء الأقصر لمشاهدة المعابد والمقابر والملوك والملكات.

جاء ذلك بعد أن حصلت شركات البالون الطائر على إشارة البدء بالتجهيز من قبل الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، وعمل فحص شامل من قبل الشركة المصرية للمطارات لكل بالون والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح.

يشار إلى أن الأقصر تشهد رواجا سياحيا وإقبالا كبيرا على رحلات البالون الطائر بالبر الغربي وتحقق أعلى معدلات تحليق البالون في الإجازات والأعياد.

الأقصر تتمتع برحلات البالون الطائر

يذكر أن محافظة الأقصر تتمتع برحلات البالون الطائر وتعد من أهم رحلات المغامرة فى العالم وأحد أشهر المدن العالمية فى هذ المجال، ومن أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية.

وكانت قامت سلطة الطيران المدني، بالتعاون مع شركة المطارات المصرية والملاحة الجوية وهيئة الأرصاد الجوية، بوضع خطة تطوير البالون لأنه يمثل مصدر دخل قومي مهم للبلاد، كما يوفر العديد من فرص العمل، إذ يوفر نحو 2000 فرصة عمل تتضمن طيار ومهندس وعامل ومندوب، فهو يساعد في القضاء على البطالة بشكل قوي.

طبيعة طيران البالون

البالون الطائر، يعد ضمن سياحة المغامرات التي يعشقها السائحون، إذ تختلف طبيعة طيران البالون الطائر عن الطائرات؛ فهو يستمد حركته من الهواء الساخن بتقنيات معينة، إذ لا يوجد به محرك، فالطيار يتحكم في الهواء الساخن رأسيا فقط، بمعنى أنه كلما زاد الهواء الساخن ارتفع البالون وكلما قل هبط، أما التوجيه الأفقي يعتمد على اتصاله بالأقمار الصناعية، لمعرفة اتجاه الريح وسرعته في كل طبقة وصل إليها الطيار.