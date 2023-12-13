"مصر جديدة".. سياحة البالون الطائر تحتل المركز الثانى عالميًا (فيديو)

أكد ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، أن مصر احتلت المركز الثاني عالميًا في سياحة البالون الطائر، والتي تحظى باهتمام كبير من السياح.

وأضاف رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة" والمذاع على فضائية etc، أن سياحة البالون من أهم وأكثر الأنشطة السياحية التي تتم في صعيد مصر.

وأشار عجمي، إلى أن دبي تحتل المركز الأول في سياحة البالون، مؤكدًا أن الرحلة بالبالون مدتها ساعة، مؤمنة بالكامل، مع تواجد صندوق أسود و"جي بي أس" لتتبع البالون في الجو.

ونوه رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، بأن بعض السياح يحرصون على الذهاب للأقصر في الصباح الباكر من أجل الاستمتاع برحلة البالون.