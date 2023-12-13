الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير حسن هريدى: 55 مليار دولار مساعدات أمريكية لإسرائيل منذ بداية حرب غزة

السفير حسن هريدي
السفير حسن هريدي

قال السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قرارًا يدعو لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، وهو القرار الثالث منذ بداية الأزمة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة لقناة "النيل للأخبار"، أن القرار يمثل اعترافًا بحق الفلسطينيين في الحياة، بعد الدمار الشامل الذي حدث منذ السابع من أكتوبر، فضلًا عن عدد الشهداء الذي يتزايد يومًا بعد يوم.

وأكد السفير حسن هريدي، أن المساعدات العسكرية لإسرائيل منذ الأزمة الفلسطينية بلغت 55 مليارًا، وهذا أمر معلن من قِبل الإدارة الامريكية ووزارة الخارجية.

وأشار إلى أن قرار الأمم المتحدة للمرة الثالثة، هو دليل على التوحش الذي وصلت له الإدارة الإسرائيلية، مضيفًا أنه لا بد من استغلال هذا من أجل تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، وربطها بالضفة الغربية.

السفير حسن هريدي المساعدات العسكرية الازمة الفلسطينية مساعد وزير الخارجية الاسبق النيل للأخبار

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