الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل| 37 شهيدًا.. الاحتلال الإسرائيلى يستهدف منزلًا فى دير البلح وتحليق مكثف لـ"الدرونز"

قصف منازل غزة
قصف منازل غزة

أكد مراسل قناة الغد الإخبارية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المواطنين بشكل مباشر، بالإضافة إلى تحليق مكثف لطائرات الدرونز الخاصة بالاستطلاع.

وقال مراسل الغد الإخبارية، إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت منزلًا في منطقة البركة في دير البلح، مشيرًا إلى استشهاد 37 فلسطينيًا في هذه المنطقة منذ الصباح جراء عدوان الاحتلال.

ونوه بأن منطقة "البركة" بدير البلح، تتعرض بشكل كبير لقصف مستمر بدون سابق إنذار، مؤكدًا أن أحوال النازحين تزداد سوءًا بعد سوء كل يوم، خاصة مع هطول الأمطار في الساعات الماضية.

وأشار مراسل الغد الإخبارية، إلى أن الكثير من النازحين لا يجدوا مكانًا يحتمون فيه من الأمطار، موضحًا أن المساعدات الإنسانية لا تكفي الحاجات للشعب الفلسطيني في وسط وجنوب غزة.

دير البلح الدرونز المدفعية الإسرائيلية مراسل قناة الغد الإخبارية الغد الأخبارية الإحتلال الإسرائيلي

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